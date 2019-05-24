"Хотела как лучше": Мэй официально объявила об уходе
Тереза Мэй оставит пост лидера Консервативной партии Соединенного Королевства 7 июня. Такое решение ее вынудили принять однопартийцы. Уход с должности председателя партии автоматически означает сложение полномочий премьер-министра.
В своей речи Тереза Мэй выразила сожаление, что ситуация сложилась таким образом. "Я старалась сделать Великобританию страной, которая существует не только для привилегированного сословия, но для всех ее граждан", – заявила британский премьер.
Она напомнила, что решение о выходе страны из ЕС принимали на референдуме все британцы – демократическим путем. Однако, по словам Терезы Мэй, принятое народом решение трижды натыкалось на несогласие британских политиков.
Процесс выборов нового лидера партии официально начнется после 7 июня. Основным кандидатом сейчас считается экс-глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон. Он уже подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру. Претендует на этот пост и бывший лидер палаты общин Андреа Ледсом, пишет РИА ФАН.
Днем ранее практически все средства массовой информации Соединенного Королевства заявили, что премьер-министр полностью утратила контроль над ситуацией. Тереза Мэй останется временно исполняющим обязанности премьера до тех пор, пока не будет избран новый лидер. Как сообщается, этот процесс обычно занимает около шести недель.
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