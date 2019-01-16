Революция под носом у Елизаветы II: нелепую Мэй окунули в лужу

После провальных для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй итогов голосования об условиях выхода страны из Европейского союза многие парламентарии задумались о выражении вотума недоверия главе правительства. Однако она уходить с поста не намерена. Ситуация в Лондоне накалилась и, кажется, приблизилась к революционной.

Британские власти переживают не самые лучшие времена с тех пор, как на всеобщем голосовании большинство жителей поддержали решение о выходе страны из Европейского союза. Несмотря на то что народ однозначно высказал мнение, политики продолжают обсуждать условия и процедуру брекзита.

Вариант, который был предложен премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, провалился при голосовании в палате общин с треском. Перевес между голосами за и против составил 230 человек, что стало почти вековым рекордом. При этом свыше 100 человек, которые отвергли предложение главы правительства, – члены ее же партии.

Этих намеков для Терезы Мэй было недостаточно, и глава лейбористской партии Джереми Корбин прямо предложил объявить премьер-министру вотум недоверия. Однако та, судя по всему, добровольно покидать пост не собирается. Представитель главы правительства Великобритании подчеркнул, что она сконцентрируется на реализации выхода страны из Евросоюза, передает "Царьград".

Также, по мнению аппарата Терезы Мэй , она пользуется поддержкой в нижней палате парламента. И даже если потерпит поражение во время голосования о доверии, у нее будет еще 14 календарных дней, чтобы исправить ситуацию и свое реноме.

У наблюдателей может сложиться впечатление, что британский премьер отчаянно пытается удержаться в своем кресле, а парламентарии – всеми силами сбросить ее с поста. Ситуация складывается откровенно революционная.

Возможно, успокоить и общественность, и политиков смогла бы Елизавета II. В Британии заявляют, что ее роль в политике страны чисто номинальная и символичная, однако за всю историю правления королевы не было ни одного ее решения, которое бы ни было принято полностью и безоговорочно на всех уровнях.

Впрочем, Елизавете II, кажется, не до обсуждения условий выхода Великобритании из Евросоюза. В королевской семье зреет один скандал за другим, невестки отчаянно соперничают за ее внимание и любовь народа, а каждый просочившийся из дворца слух откровенностью превосходит предыдущий. В таких условиях королева может просто пропустить революцию.