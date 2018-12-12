Над Терезой Мэй нависла страшная угроза

Под британским премьером зашаталось кресло. В парламенте сегодня пройдет голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй.

Руководство партии консерваторов получило необходимое для начала процедуры вынесения вотума недоверия премьеру количество писем от парламентариев. Исход голосования, намеченного на 21:00 мск, пока не предсказывает никто из политической элиты Британии.

Сама Мэй заявила, что будет бороться за свой пост, исключила проведение досрочных выборов и второго референдума по выходу Британии из Евросоюза. Вотум недоверия, по ее мнению, приведет к провалу брекзита и повлечет за собой выход Британии без итогового соглашения.

"Мэй находится в тяжелом положении, но она будет бороться за то, чтобы сохранить пост лидера партии. Несмотря на происходящее, у нее сильные позиции и она может сохранить пост", – сказал анонимный собеседник РИА Новости, близкий к Консервативной партии.

Основными кандидатами на пост будущего лидера партии называют главу МВД Саджида Джавида и министра труда и пенсий Эмбер Радд. При этом Джавид уже заявил, что поддержит Мэй во время голосования.

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Падение фунта и единой европейской валюты продолжилось, так как никаких позитивных новостей по Brexit'у никто не услышал. Тереза Мэй заявила, что намерена встретиться с главами стран Европейского Союза, чтобы постара... pic.twitter.com/ekb6IOxfEA — Аналитика Forex (@sofiafc2) 12 декабря 2018 г.

Причиной недоверия к Мэй стал ее отказ провести накануне, как это было запланировано, голосование в парламенте по брекзиту. После трех дней дебатов премьер признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний срок.

Между тем времени на принятие решения остается все меньше: Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. В октябре правительство Терезы Мэй и Брюссель после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода Великобритании из ЕС.