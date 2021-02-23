Парламентарии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества предаствители обоих палат парламента во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Среди делегатов от верхней палаты парламента помимо Валентины Матвиенко были первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин, вице-спикеры верхней палаты Николай Журавлев, Галина Карелова, а также руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов.

Вместе с главой нижней палаты Вячеславом Володиным пришли руководители политических фракций Госдумы, а также первый вице-спикер Александр Жуков и вице-спикеры Петр Толстой и Ирина Яровая.

В День защитника отечества депутаты и сенаторы почтили память погибших за Родину и возложили к Вечному огню цветы. Завершилась церемония торжественным маршем в исполнении роты Почетного караула и военного оркестра.

