"Полное безобразие!": Матвиенко вывели из себя плохие дороги и уродский фонтан
Примечательно, что к приезду важной гостьи губернатор города дала указание уложить в центре новую тротуарную плитку, подстричь траву и выкрасить бордюры. Однако ничего из сделанного не помогло повлиять на мнение дипломата.
"Я очень огорчилась такой неухоженности и запущенности города. Серьезно поговорила с руководством. Это безобразие полное!" – заявила Матвиенко. Она заверила, что губернатор и руководство города все осознали и пообещали принять меры, передает РИА ФАН.
Более того, глава Совфеда увидела в Чите плохие дороги и заросшие газоны. "Бурьян по пояс, бордюры вообще исчезают", – посетовала Валентина Ивановна.
Особенно дипломата возмутило состояние тротуаров. "Я уж не говорю про каблуки – на них пройтись нельзя", – отметила она. Политик напомнила, что жители хотят видеть родной город комфортным и благоустроенным.
На этом комментарии Матвиенко не закончились. Дипломат назвала театральную площадь "раздолбанной", а сломанный фонтан поверг ее в шок.
"Театр – это храм культуры и искусства, а перед храмом неработающий, бордово-красный уродище-фонтан, который 15 лет не ремонтировался. Ну это что, 90-е годы что ли? Ну как вам не стыдно?!" – воскликнула политик. Стоит отметить, что Матвиенко признала красоту самого города и призвала местные власти довести его до ума.
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