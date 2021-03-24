Матвиенко назвала сроки снятия коронавирусных ограничений в России

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко анонсировала скорое снятие коронавирусных ограничений. По словам спикера, уже к осени страна вернётся к нормальной жизни.
Матвиенко отметила, что для окончательного снятия большинства карантинных мер необходимо выполнить несколько условий. Главное из них – массовая вакцинация населения, о которой говорит множество экспертов, сообщает телеканал "Царьград".
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