В России хотят отметить бесплатную медицину

Массовое отравление в Волоколамске Савченко готовила переворот Покушение на предателя Скрипаля Итоги выборов президента Дом-2

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Четверг 22 марта
Лента новостей
21:53
Как в аду: Крит накрыла африканская пыль (видео)
21:50
Под Москвой при пожаре погиб трехлетний ребенок
21:41
У предателя Скрипаля и его дочери после отравления поражен мозг
21:37
Под Москвой мужчина упал с 13 этажа в шахту лифта
21:15
В Москве после ДТП перевернулась "Газель"
21:00
"Би-Би-Си" остается в Думе
20:50
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
20:30
На востоке Москвы иномарка влетела в автобусную остановку
20:02
Уход журналистов из Думы назвали ошибкой
19:52
Беглый российский миллиардер в ужасе покинул Британию
19:33
"Умирающий" президент Порошенко тащит за собой Савченко
19:04
Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
18:56
Это дикость: Максакова пожаловалась в прямом эфире на мать
18:39
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
18:39
К чему снится покойная бабушка
18:03
Меланья Трамп устала быть первой леди
17:50
Как победить болезни с помощью диеты
17:48
Прогноз неблагоприятный: Савченко светит десяточка
17:39
На "Селигерской" появится крупный транспортный узел
17:24
Чем заманили в Дубай выпрыгнувшую из окна российскую модель
16:49
WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду
16:46
Собчак выбрала для дружеских посиделок неприлично дорогое платье
16:31
Красавица-дочь Алексея Панина: У моей мамы мозги вышибло!
16:26
Бойкот Думы и молодость Венедиктова
16:23
На салатовой ветке метро появятся две новые станции
16:05
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
16:04
Жасмин готовится к худшему
16:03
Футбольным фанатам разрешили мыться на вокзалах
15:55
Синоптики назвали дату начала весны в Москве
15:52
Группа Вагнера вновь помогла сирийским войскам
15:46
Госдума активно взялась за реализацию послания президента
15:46
"Убирать физически": опубликован план Савченко по ликвидации лидеров Украины
15:27
Опять баланда: Савченко поплатилась за угрозы Порошенко
15:19
Запад сделал жертву из оскандалившейся дочки Тинькова
15:14
Как Солнцев называет престарелую любовницу в постели
15:04
Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках
15:03
Не в коня корм: Анджелина Джоли тает на глазах
15:00
Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове (видео)
14:56
Бдительные россияне бесят сотрудников ГИБДД
14:47
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога
14:34
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
14:30
Елизавета II назвала невестку порочной женщиной
14:27
Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню
14:18
На свалке в Ленинградской области нашли труп младенца
14:07
Володин: Госдума открыта к работе с журналистами
14:04
Максакова стала жертвой жуткого пророчества
13:59
Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
13:55
Скандал с отравлением детей в Волоколамске дошел до президента
13:55
Под Петербургом грузовик протаранил автобус с пассажирами
13:46
12 лет прошли зря: Николь Кидман разводится с мужем
13:45
При взрыве в Чехии погибли шесть человек
13:39
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
13:36
Драматические подробности оголтелой стрельбы пьяного Витаса
13:23
Российским старикам поднимут пенсии на 10 млрд
13:16
В Петербурге в канаве нашли труп опрятной женщины
13:10
Где купить лучшие товары по доступным ценам
12:59
Крупный пожар в ирландском отеле сняли на видео
12:57
Беременная Лобода: Нервы сдают
12:57
"Как бомж": Отца богатой Бузовой обругали за бедный вид
12:51
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
12:45
Опубликован список самых надежных банков в России
12:42
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона
12:41
Дональд Трамп превратил свое поместье в дешевый мотель
12:29
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
12:16
Летучую унизили перед ставшей матерью 55-летней Дапкунайте
12:15
Россиян травят поддельными сырами
12:11
Пилот завел остановившийся двигатель в нескольких метрах от земли (видео)
11:57
Спасение кошки после двух дней в ловушке попало на видео
11:51
Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова
11:48
Проститутка-продавец рассказала о феноменальных доходах
11:26
"Агент Кремля" напугал Порошенко во время рукопожатия
11:21
Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки
11:08
53-летняя Азиза побежала к врачу с интимной проблемой
11:03
Якубович схватил красавицу Стриженову за шею в прямом эфире
10:57
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
10:53
Бандиты в масках ограбили аптеку под Москвой
10:47
"Бомбившие" Россию подлодки США пострадали от секретного оружия Путина
10:34
Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
10:06
Иностранные туристы штурмуют Россию
10:06
Появилась неожиданная версия отравления Скрипаля
09:50
Народ в ужасе от странного ритуала с ребенком Рапунцель из "Дома-2"
09:46
На Ямале двух детей завалило снегом с крыши
09:38
НАТО бросило косточку верному Порошенко
09:25
Опубликовано видео смертельного наезда беспилотника Uber на женщину
09:08
У преследуемого правосудием Панина больше нет сил
09:06
Видео с "угрожающей" Воробьеву девочкой из Волоколамска стало хитом
08:45
При пожаре на юге Москвы погиб человек
08:37
Для россиян хотят увеличить основной налог
08:34
Лондон решился на новую подлость в войне с Москвой
08:32
Молодой муж – Лолите Милявской: Мне так тебя все время жалко
08:27
Под Тверью пассажирский поезд сошел с рельсов
08:08
Трамп объяснил скандальное поздравление Путина
08:00
Опровержение
08:00
Опровержение
23:16
Союз журналистов Москвы осудил решение РБК
22:50
В Госдуме заявили о попытке давления на депутатов
22:10
Витас открыл стрельбу и спрятался от полиции
21:59
Назло России: Украина поставила на себе крест
21:52
Лазарева сообщила о смерти в семье
21:50
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опровержение
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
Cолнцев пошел в ЗАГС с богатой похотливой старушкой
Панин с огромным долгом сбежал из России
Здоровье

В России хотят отметить бесплатную медицину

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что россияне недовольны системой страховой медицины в России, которая оказалась неэффективной. Спикер предложила сделать процедуру добровольной, а средства на лечение граждан направлять напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд обязательного медицинского страхования.
прочитано 1221 раз

"Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая", – сообщила Матвиенко, выступая на заседании научно-экспертного совета по реализации задач, озвученных в послании президента. "Давайте мы поинтересуемся, сколько средства граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто "прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения", – добавила парламентарий.

ПО ТЕМЕ

Россиян предупредили об опасной эпидемии

Собянин поддержал идею врачей разработать стратегию развития здравоохранения

 Валентина Ивановна Матвиенко

Валентина Ивановна Матвиенко председатель Совета Федерации России

По мнению спикера, качество оказываемых медицинских услуг страховые компании не контролируют, сообщает РИА Новости. "Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Пусть кто хочет, находится в частных страховых компаниях", – сказала чиновница. Также она обратилась к комитету Совфеда по соцполитике с предложением изучить этот вопрос. "Зачем мы эти фонды насоздавали, давайте напрямую деньги перечислять из федерального, регионального бюджета. Все по-честному, все прозрачно", – резюмировала сенатор.

Более того, Матвиенко посоветовала коллегам ориентироваться на успешный опыт зарубежных стран в данном вопросе. По словам политика, бюджетные средства уходят в большей степени на "красивые здания у отделения ПФР, ФОМС, ФСС, ЦБ".

Автор: Михаил Вштанов22 марта 2018, 19:16

комментарии

Политика

Зачем Трамп лебезит перед Путиным
Опять баланда: Савченко поплатилась за угрозы Порошенко
Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона

Шоу-бизнес

Малахов устраивает вакханалию с мертвецами
У Натальи Фриске родились малыши
Это дикость: Максакова пожаловалась в прямом эфире на мать
Красавица-дочь Алексея Панина: У моей мамы мозги вышибло!

Проишествия

Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами

Примадонна призналась, что ей уже трудно дышать и ходить
Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая откровенно о раке матки

Узнав о страшном диагнозе, певица испугалась за сына
Шоу-бизнес

Стало известно о еще одной серьезной болезни Табакова

Врач рассказал, от чего всю жизнь мучился артист
Происшествия

Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор

Новые подробности громкого дела

Гороскоп

Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду
Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках

Регионы

Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
Главу Подмосковья погнали с криками "Позор!" из-за отравления детей
Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru