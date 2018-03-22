В России хотят отметить бесплатную медицину

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что россияне недовольны системой страховой медицины в России, которая оказалась неэффективной. Спикер предложила сделать процедуру добровольной, а средства на лечение граждан направлять напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд обязательного медицинского страхования.

"Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая", – сообщила Матвиенко, выступая на заседании научно-экспертного совета по реализации задач, озвученных в послании президента. "Давайте мы поинтересуемся, сколько средства граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто "прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения", – добавила парламентарий.

По мнению спикера, качество оказываемых медицинских услуг страховые компании не контролируют, сообщает РИА Новости. "Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Пусть кто хочет, находится в частных страховых компаниях", – сказала чиновница. Также она обратилась к комитету Совфеда по соцполитике с предложением изучить этот вопрос. "Зачем мы эти фонды насоздавали, давайте напрямую деньги перечислять из федерального, регионального бюджета. Все по-честному, все прозрачно", – резюмировала сенатор.

Более того, Матвиенко посоветовала коллегам ориентироваться на успешный опыт зарубежных стран в данном вопросе. По словам политика, бюджетные средства уходят в большей степени на "красивые здания у отделения ПФР, ФОМС, ФСС, ЦБ".