Зеленский получил мощную поддержку из России

Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко отреагировала на слова Владимира Зеленского, назвавшего странным отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией. Транспортная связь была нарушена по инициативе Киева, напомнила российская сторона.
"Мы тоже считали странным решение Киева прекратить авиасообщение с Москвой – знаем, сколько родных и близких из семей украинцев проживают в России и наоборот. Прекращением авиасообщения киевские власти просто по рукам себе ударили – это глупость, антинародное решение", – цитирует "Парламентская газета" Валентину Матвиенко.
При этом, добавила она, Владимир Зеленский может рассчитывать на полную поддержку со стороны России в том случае, если решит исправить ошибку своих предшественников и восстановить авиасообщение. "Думаю, мы найдем общий язык, если такое предложение будет сделано украинской стороной", – подчеркнула председатель Совфеда.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-марафона в ответ на вопрос журналистки российского РБК, что считает очень странным, что поезда между Украиной и Россией ходят, а самолеты не летают, комментируя вопрос возобновления авиасообщения между странами.— алекс (@0PnBtsiP7HedB1s) October 11, 2019
Напомним, авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. В настоящий момент между странами курсируют поезда и автобусы. При этом при Петре Порошенко рассматривался вариант разрыва железнодорожной связи стран. Политик был готов пойти на такой шаг даже несмотря на то, что в 2018 году маршруты в Россию оказались самыми прибыльными для украинского перевозчика.
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