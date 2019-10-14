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Политика

Зеленский получил мощную поддержку из России

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о поддержке инициативы президента Украины Владимира Зеленского о восстановлении авиасообщения между двумя странами.  Ранее украинский политик назвал отсутствие прямых рейсов между соседями странным.

Продолжение: "Позор!": разъяренная толпа атаковала затравленного Зеленского
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Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко отреагировала на слова Владимира Зеленского, назвавшего странным отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией. Транспортная связь была нарушена по инициативе Киева, напомнила российская сторона.

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Валентина Ивановна Матвиенко

Валентина Ивановна Матвиенко председатель Совета Федерации России

"Мы тоже считали странным решение Киева прекратить авиасообщение с Москвой – знаем, сколько родных и близких из семей украинцев проживают в России и наоборот. Прекращением авиасообщения киевские власти просто по рукам себе ударили – это глупость, антинародное решение", – цитирует "Парламентская газета" Валентину Матвиенко.

При этом, добавила она, Владимир Зеленский может рассчитывать на полную поддержку со стороны России в том случае, если решит исправить ошибку своих предшественников и восстановить авиасообщение. "Думаю, мы найдем общий язык, если такое предложение будет сделано украинской стороной", – подчеркнула председатель Совфеда.

Напомним, авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. В настоящий момент между странами курсируют поезда и автобусы. При этом при Петре Порошенко рассматривался вариант разрыва железнодорожной связи стран. Политик был готов пойти на такой шаг даже несмотря на то, что в 2018 году маршруты в Россию оказались самыми прибыльными для украинского перевозчика.

Автор: 14 октября 2019, 17:41

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Скорбящий СтранникЪГость
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