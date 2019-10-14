Зеленский получил мощную поддержку из России

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила о поддержке инициативы президента Украины Владимира Зеленского о восстановлении авиасообщения между двумя странами. Ранее украинский политик назвал отсутствие прямых рейсов между соседями странным.

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