Матвиенко пустилась в пляс под песню Бузовой
Политики посетили стадион "Мордовия Арена". После визита городские волонтеры предложили чиновникам поучаствовать в утренней разминке. Они повторяли движения за молодыми людьми: подпрыгивали, хлопали в ладоши и даже подпевали. При этом волонтеры подбадривали Матвиенко, Волкова и Тултаева, призывая двигаться "побыстрее", передает Ura.ru. Текст песни был переделан ("воло-волонтер" вместо "мало половин").
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