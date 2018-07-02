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Общество

Матвиенко пустилась в пляс под песню Бузовой

Валентина Матвиенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев станцевали под песню поющей ведущей Ольги Бузовой "Мало половин". Это случилось во время рабочей поездки в Саранск.
прочитано 2069 раз

Политики посетили стадион "Мордовия Арена". После визита городские волонтеры предложили чиновникам поучаствовать в утренней разминке. Они повторяли движения за молодыми людьми: подпрыгивали, хлопали в ладоши и даже подпевали. При этом волонтеры подбадривали Матвиенко, Волкова и Тултаева, призывая двигаться "побыстрее", передает Ura.ru. Текст песни был переделан ("воло-волонтер" вместо "мало половин"). 

Автор: Людмила Фоканова2 июля 2018, 13:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в камуфляже занялась любовью

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