"Уже не обниму...": безутешная Мишулина взвыла о близком человеке

Дочь великого советского актера – Спартака Мишулина опубликовала трогательный пост в "Инстаграме" в память о своем отце, который ушел из жизни в 2005-ом году. Карина Мишулина показала совместные снимки с папой и рассказала интересные факты о нем.
Актриса призналась, что ее родитель не любил праздновать день своего рождения. В этот праздник Мишулин часто работал, а если бывал дома, то жена готовила его любимое блюдо и вся семья садилась за стол. Спартак Васильевич смущался, слыша лестные слова в свой адрес, поэтому в свой день рождения всегда поднимал тост за жену и дочь. Дни рождения своих девочек он любил праздновать с размахом и был при этом очень счастлив.
Карина отметила, что ее папа был очень добрым, честным и бескорыстным человеком – дочери его очень не хватает.
"Как бы я хотела хоть на миг прижаться к тебе и обнять! Уже не обниму..." – взвыла безутешная Мишулина.
Вспомнил в этот день о покойном актере и Тимур Еремеев, считающий себя внебрачным сыном Мишулина. Телеведущий опубликовал фото родителя в Сторис, но оставил без комментария.
Напомним, что Карина Мишулина не верит в родство с Тимуром Еремеевым и считает себя единственной дочерью легендарного актера. История с внебрачным сыном, по мнению Карины Миушлиной, специально сфабрикована и серьезно повредила ее репутации.
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