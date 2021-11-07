Мишулина сделала признание о сложном детстве: Все оказалось иллюзией

Артистка активно ведет социальные сети и откровенно делится с подписчиками своими мыслями и историями из жизни. Карина решила поговорить о детских комплексах. В ее случае неуверенность в себе оказалась связана с ростом. Мишулина невысокого роста, из-за чего очень долго переживала.
Звезда "Физрука" рассказала, что в школьные годы всегда была последней на физкультуре и самой низкой из одноклассников. В детстве ей было очень сложно справиться с тем, что она меньше других. Ситуация ухудшилась, когда ей сказали, что низкие актрисы всегда играют второстепенные роли "детей или разных зверушек".
Комплекс прочно засел в голове у Карины, и с поступлением в университет она стала носить исключительно каблуки. Даже дома и на сложных репетициях она пыталась добавить себе роста неудобной обувью. Но все изменилось с приходом в театр.
Режиссер стал давать Мишулиной разноплановые роли и она поняла, что актерский талант никак не связан с ростом, а многие знаменитости тоже невысокие. "Все это оказалось иллюзией, мешающей мне жить, которая никоим образом не подтвердилась!", – написала Карина.
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