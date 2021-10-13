Ошарашенная Мишулина сделала неожиданное признание: Спасал алкоголь

Все началось еще четыре года назад. Тогда разразился страшный скандал, связанный с именем легендарного артиста Спартака Мишулина. В жизни семьи внезапно объявился молодой актер, который активно утверждал, что он является внебрачным сыном знаменитости. Чтобы доказать свою правоту, Тимур Еремеев был готов не только делать публичные заявления, но и ходить по программам на федеральных каналах.
Карина Мишулина была готова "биться" за семью до конца. Она не могла поверить в то, что у ее отца могли быть романы на стороне. Дочь Спартака Мишулина до последнего отстаивала честь легенды. Теперь она стала гостьей программы "Секрет на миллион". Выпуск можно будет посмотреть уже в эти выходные.
Артистка сообщила, что признание Тимура Еремеева стало для нее настоящим ударом, так как отец всегда оставался для нее идеалом. "Папа – это святое", – отметила она. При этом уже сейчас было проведено несколько ДНК-тестов, которые доказали, что ведущий программы "На самом деле" и правда является братом артистки. Сама она все еще пытается отрицать происходящее.
Карина Мишулина призналась, что из-за невероятного количества скандалов и публичных высказываний у нее начались серьезные проблемы с работой. Тогда ее уволили из Театра сатиры. Артистка отметила, что просто не понимала, как жить дальше. "Спасал алкоголь", – сделала неожиданное признание она. К счастью, сейчас жизнь дочери Спартака Мишулина начала налаживаться.
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