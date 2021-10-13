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Шоу-бизнес
Ошарашенная Мишулина сделала неожиданное признание: Спасал алкоголь

Ошарашенная Мишулина сделала неожиданное признание: Спасал алкоголь

Карина Мишулина прошла через невероятное количество самых разных событий после того, как объявился ее брат. В родственных связях с Тимуром Еремеевым она сомневается до сих пор.
прочитано 286 раз

Все началось еще четыре года назад. Тогда разразился страшный скандал, связанный с именем легендарного артиста Спартака Мишулина. В жизни семьи внезапно объявился молодой актер, который активно утверждал, что он является внебрачным сыном знаменитости. Чтобы доказать свою правоту, Тимур Еремеев был готов не только делать публичные заявления, но и ходить по программам на федеральных каналах.

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 Карина Спартаковна Мишулина

Карина Спартаковна Мишулина актриса

Карина Мишулина была готова "биться" за семью до конца. Она не могла поверить в то, что у ее отца могли быть романы на стороне. Дочь Спартака Мишулина до последнего отстаивала честь легенды. Теперь она стала гостьей программы "Секрет на миллион". Выпуск можно будет посмотреть уже в эти выходные.

Артистка сообщила, что признание Тимура Еремеева стало для нее настоящим ударом, так как отец всегда оставался для нее идеалом. "Папа – это святое", – отметила она. При этом уже сейчас было проведено несколько ДНК-тестов, которые доказали, что ведущий программы "На самом деле" и правда является братом артистки. Сама она все еще пытается отрицать происходящее.

Карина Мишулина призналась, что из-за невероятного количества скандалов и публичных высказываний у нее начались серьезные проблемы с работой. Тогда ее уволили из Театра сатиры. Артистка отметила, что просто не понимала, как жить дальше. "Спасал алкоголь", – сделала неожиданное признание она. К счастью, сейчас жизнь дочери Спартака Мишулина начала налаживаться.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 октября 2021, 10:29 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандальная слава Карины Мишулиной

комментарии

Ответить:

Гость873517
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Выползла, давно не было, опять полилась грязь на брата. А ведь когда-то пищала, что Тимур поднимает темы, нет, это ты, несчастная, не успокоишься
Гость869634
Пожаловаться Ответить
о, еще и алкашка! клейма некуда ставить на эту дуру
1

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