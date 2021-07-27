"Пошла против системы": Мишулину включили в список неугодных из-за войны с лжебратом Еремеевым

Актриса Карина Мишулина осталась без работы.

Продолжение: "Почему я?": Мишулина обвинила родителей в своих бедах на любовном фронте

Звезда сериала "Физрук" и "Жуки" Карина Мишулина в 2017 году оказалась втянута в грязную историю. Тогда актер Тимур Еремеев заявил, что является ее братом. Дескать, он внебрачный сын легендарного актера Спартака Мишулина. Карина Тимуру не поверила.

Вокруг семейства Мишулиных разгорелся большой скандал. Еремеев периодически выступал на ток-шоу, рассказывая о любовной связи своей матери со Спартаком Васильевичем. Возмущенная Карина подала на предполагаемого родственника в суд. Мишулина не могла стерпеть того, что ее папу смешивают с грязью и выставляют лжецом и изменником. Пока дочь звезды советского кино искала защиты у Фемиды, Еремеев стал знаменитостью и получил место телеведущего на федеральном канале.

В итоге Карина Мишулина добилась своего – суд опроверг родственную связь Тимура и Спартака Васильевича. Теперь Еремеев не имеет права публично называться отпрыском легендарного артиста.

В свежем интервью Мишулина призналась, что скандал с Еремеевым навредил ее карьере. Актриса перестала получать приглашения на пробы. Дескать, она оказалась в списках неугодных.

"Я в черных списках, потому что пошла против системы. Мне не дают работать", – поведала дочь Спартака Васильевича.

Звезда сериала "Физрук" уверена, что правда когда-нибудь восторжествует. Мишулина не жалеет о том, что ввязалась в войну с Еремеевым. Карина считает, что обязана обелить репутацию папы, который заслужил того, чтобы остаться в памяти людей хорошим, светлым и добрым человеком.

Карина чувствует обиду из-за того, что общественность усомнилась в ее отце и встала на сторону Тимура. Особенно Мишулина расстраивается из-за мамы, которая на фоне шумихи слегла с инсультом.

По словам актрисы, ее постоянно обвиняют в том, что она пиарилась на истории с лжебратом. Дескать, она реагировала слишком агрессивно. Мишулина же считает, что поступить иначе не могла. Карина напомнила, что ее папу и маму "облили попоями" на глазах у всей страны.