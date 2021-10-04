Карина Мишулина о странной смерти отца: Его раньше времени отключили от аппарата

Актриса Карина Мишулина поделилась сомнениями.

Спартак Мишулин умер 17 июля 2005 года на 79-м году жизни. Известный актер скончался в клинике кардиохирургии. В свежем интервью дочь артиста, звезда сериала "Физрук" Карина Мишулина, поделилась некоторыми деталями о нем.

По словам 41-летней Мишулиной, незадолго до кончины ее папе сделали операцию по замене сердечного клапана. Хирургическое вмешательство было успешным. Спартак Васильевич начал поправляться, медики собирались перевести его из реанимации в обычную палату.

Внезапно состояние знаменитости ухудшилось. О переводе актера из отделения интенсивной терапии речи уже не шло. Спустя несколько дней Мишулин скончался.

Карина и ее мама уверены, что в смерти главы их семейства есть что-то странное. Возможно, врачи допустили оплошность. Дескать, медики обрадовались раньше времени и поторопились отключить Спартака Васильевича от ИВЛ. Между тем Мишулина боится обвинять кого-либо.

"Есть подозрения, что папу раньше времени отключили от аппарата", – поведала звезда сериалов.

Мишулина добавила, что до последнего верила в то, что ее родитель сможет поправиться. Когда состояние отца ухудшилось, Карина и ее мама бросились в храм.