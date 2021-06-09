"Как вам не стыдно!": затравленная Мишулина раскрыла правду о внезапном появлении брата

Карина Мишулина выпустила книгу "Спартак Мишулин. Правда под запретом". Она рассказала обо всех этапах борьбы за честное имя легендарного отца.

Все дело в том, что в 2017 году в жизни семьи внезапно появился Тимур Еремеев. Тогда ведущий заявил, что он является внебрачным сыном Спартака Мишулина и готов это доказать. Сперва он стал ежедневно появляться на страницах самых разных изданий, а затем отправился на телевидение. В книге актрисы имя знаменитости изменено.

Карина Мишулина вспомнила, что в один момент спокойный быт ее родных стал ежедневным кошмаром. Началась жестокая травля, которая не прекращалась несколько лет. Больше всего звезда боялась за маму. Она никогда не была медийным человеком и совершенно не стремилась к этому. С актером она прожила более 35 лет и никогда не думала о том, что он мог изменить ей.

В книге артистка рассказала о том, как непросто им было отбиваться от представителей прессы. С Тимуром Еремеевым актриса встретилась в эфире "Пусть говорят". Воспоминания о программе у нее остались жуткие. Незадолго до эфира она связалась с физиогномистом, которая утверждала ей, что ведущий – не ее брат. В программе она обратилась с Тимуру с обратными выводами. "Как вам не стыдно!" – сокрушалась звезда.

Все это довело Карину Мишулину до нервного срыва. Жить в постоянной борьбе оказалось крайне непросто. Однако, в итоге, справедливость восторжествовала. Все суды между сторонами завершились тем, что сейчас Тимур Еремеев не может называть себя сыном Спартака Мишулина. От многочисленных предложений актрисы провести ДНК-тест он отказался.

