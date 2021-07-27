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Шоу-бизнес
"Почему я?": Мишулина обвинила родителей в своих бедах на любовном фронте

"Почему я?": Мишулина обвинила родителей в своих бедах на любовном фронте

Наследница Спартака Мишулина излила душу в откровенном интервью. Карина Мишулина нашла причину неудачных браков.
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Семья знаменитого Спартака Мишулина до сих пор считается образцовой. Звездный мужчина сумел построить крепкие отношения с женой Валентиной и бережно воспитать дочь Карину, которая пошла по его стопам и стала актрисой. Народный артист РСФСР умер 16 лет назад, но народ до сих пор вспоминает его добрым словом и восхищается его творчеством. Карина Мишулина часто рассказывает о покойном отце и выдает интересные факты о своих близких. Недавно артистка приняла участие в ютуб-шоу "Почему я?" и заявила, что беды на любовном фронте у нее происходили из-за родителей.

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 Карина Спартаковна Мишулина

Карина Спартаковна Мишулина актриса

По словам знаменитости, мать и особенно отец воспитывали ее неправильно — слишком сильно любили и заботились. "Это дало немножко заторможенное развитие, то есть инфантильность какую-то, правда. Потому что я и выглядела лет до 30 на 18", — выразилась Карина Мишулина. Женщина отметила, что с детства искала мужчину, который был бы сильно похож на ее отца, поэтому в юности заглядывалась на стареющих кавалеров.


Дочь Спартака Мишулина пережила два развода. Оба супруга были значительно старше артистки. Сейчас актриса замужем за математиком Иваном Коробовым. Мужчина ровесник Карины Мишулиной, и поэтому разрушил ее стереотипы о возрасте. "Он именно тот человек, как мне кажется, похожий на папу не внешне, а именно по отношению", — объявила знаменитость.


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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2021, 12:53 Источник: Youtube/Между нами ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандальная слава Карины Мишулиной

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