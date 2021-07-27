"Почему я?": Мишулина обвинила родителей в своих бедах на любовном фронте

Наследница Спартака Мишулина излила душу в откровенном интервью. Карина Мишулина нашла причину неудачных браков.

Семья знаменитого Спартака Мишулина до сих пор считается образцовой. Звездный мужчина сумел построить крепкие отношения с женой Валентиной и бережно воспитать дочь Карину, которая пошла по его стопам и стала актрисой. Народный артист РСФСР умер 16 лет назад, но народ до сих пор вспоминает его добрым словом и восхищается его творчеством. Карина Мишулина часто рассказывает о покойном отце и выдает интересные факты о своих близких. Недавно артистка приняла участие в ютуб-шоу "Почему я?" и заявила, что беды на любовном фронте у нее происходили из-за родителей.

По словам знаменитости, мать и особенно отец воспитывали ее неправильно — слишком сильно любили и заботились. "Это дало немножко заторможенное развитие, то есть инфантильность какую-то, правда. Потому что я и выглядела лет до 30 на 18", — выразилась Карина Мишулина. Женщина отметила, что с детства искала мужчину, который был бы сильно похож на ее отца, поэтому в юности заглядывалась на стареющих кавалеров.

Дочь Спартака Мишулина пережила два развода. Оба супруга были значительно старше артистки. Сейчас актриса замужем за математиком Иваном Коробовым. Мужчина ровесник Карины Мишулиной, и поэтому разрушил ее стереотипы о возрасте. "Он именно тот человек, как мне кажется, похожий на папу не внешне, а именно по отношению", — объявила знаменитость.

