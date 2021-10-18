Зачем безработная дочь разделила квартиру Спартака Мишулина в центре Москвы на две части

Звезда сериала "Физрук" Карина Мишулина призналась в свежем интервью, что после скандальной истории с лжебратом Тимуром Еремеевым осталось без работы. Сегодня финансовое положение актрисы оставляет желать лучшего. Выручает знаменитость столичная жилплощадь, которую она сдает в аренду.
В свежем интервью Карина Мишулина рассказала, что в наследство от папы, легендарного актера Спартака Мишулина, ей осталась квартира в центре Москвы и загородный дом. Карина, ее мать, муж и дети переехали в особняк, а столичные квадратные метры отдали внаем.
Большую квартиру Спартака Мишулина разделили на две поменьше – однокомнатную и двухкомнатную. За первую Карина берет 55 тысяч рублей, за вторую – 65 тысяч.
В целом Мишулиной и ее близким нравится загородная жизнь. Порой муж актрисы хочет вернуться в Москву, но та категорически против переезда.
Карина Мишулина подчеркнула, что до появления в ее жизни Тимура Еремеева хорошо зарабатывала. На фоне шумихи в СМИ ей пришлось уйти из Театра Сатиры. Актриса не скрывает, что обижена на коллег, которые даже не поговорили с ней.
Напомним, в 2017 году малоизвестный актер Тимур Еремеев публично заявил, что является внебрачным ребенком Спартака Мишулина. Дочь советской звезды, Карина Мишулина, новоиспеченному брату не поверила и не приняла его. Разгорелся большой скандал, который отразился на репутации актрисы.
По словам Карины Мишулиной, она через суд доказала, что Тимур Еремеев ей не родственник. Историю с отцовством, считает актриса, сфабриковали, чтобы сделать из Еремеева звезду. Тимур, добавила Карина, хотел отобрать у нее квартиру. Жилплощадь удалось отстоять.
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