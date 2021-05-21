"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения

Карину Мишулину – единственную дочь актера Спартака Мишулина – знает вся страна. Эта ее слава отчасти скандальная – все помнят, как она выясняла отношения с самозванцем-"братом" в эфире Первого канала. Но, как оказалось, эпатаж и вызов были всегда ей присущи.

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