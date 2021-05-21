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Шоу-бизнес
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения

"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения

Карину Мишулину – единственную дочь актера Спартака Мишулина – знает вся страна. Эта ее слава отчасти скандальная – все помнят, как она выясняла отношения с самозванцем-"братом" в эфире Первого канала. Но, как оказалось, эпатаж и вызов были всегда ей присущи.
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"Мое сердце сжалось от ужасного крика, – рассказывает Карина тот страшный день. –
"Выйди вон из класса!" – грозно повторяла учительница. В тот день единственной моей провинностью было то что я пришла в школу в брюках".

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"Жизнь разделилась на до и после": страшное испытание настигло дочь Спартака Мишулина

 Карина Спартаковна Мишулина

Карина Спартаковна Мишулина актриса

Карина до сих пор с содроганием вспоминает унижение, которая испытала, придя на уроки без юбки. "Я простояла весь урок за дверью, искренне не понимая, за что", – плачет она.

Причем, как божится Мишулина, "школа была элитной и считалась одной из лучших в Москве – там все было круто, шикарные мраморные лестницы, люстры, как в Эрмитаже, мозаика и огромные холлы". Одна проблема – большинство учителей ненавидели детей. До сих пор мурашки по коже от методов их образования и воспитания!

"В начальных классах нас за малейшую провинность ставили лицом к стене, как перед расстрелом! – вспоминает Карин пережитые издевательства. – "Дебил, дурак, неуч, пешка", – слышалось из каждого кабинета. Я до сих пор помню эти леденящие душу крики учителей!"

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Публикация от Карина Мишулина (@karinamishulina)

Правда, родители всегда поддерживали униженную и оскорбленную дочь. "Они всегда были на моей стороне и в какой-то момент забрали меня из того элитного ада!", – радуется наследница Спартака Мишулина.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 11:12 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Помятая Мишулина вышла в свет после известия об инсульте

комментарии

Ответить:

Гость732109
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да всем н.а.с.р.а.т.ь.
Гость741640
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Опять вышла за деньгами придумав прошлое.
Следущий раз будет говорить кто к ней приставал...
1

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