"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения

"Мое сердце сжалось от ужасного крика, – рассказывает Карина тот страшный день. –
"Выйди вон из класса!" – грозно повторяла учительница. В тот день единственной моей провинностью было то что я пришла в школу в брюках".
Карина до сих пор с содроганием вспоминает унижение, которая испытала, придя на уроки без юбки. "Я простояла весь урок за дверью, искренне не понимая, за что", – плачет она.
Причем, как божится Мишулина, "школа была элитной и считалась одной из лучших в Москве – там все было круто, шикарные мраморные лестницы, люстры, как в Эрмитаже, мозаика и огромные холлы". Одна проблема – большинство учителей ненавидели детей. До сих пор мурашки по коже от методов их образования и воспитания!
"В начальных классах нас за малейшую провинность ставили лицом к стене, как перед расстрелом! – вспоминает Карин пережитые издевательства. – "Дебил, дурак, неуч, пешка", – слышалось из каждого кабинета. Я до сих пор помню эти леденящие душу крики учителей!"
Правда, родители всегда поддерживали униженную и оскорбленную дочь. "Они всегда были на моей стороне и в какой-то момент забрали меня из того элитного ада!", – радуется наследница Спартака Мишулина.
Популярные темы форума
Что думаете о Маниже?
Что подарить мужу лудоману?
Филлеры
Муж стал выпивать
СССР
Вкусненькое
Предатели
Бьёт муж
Кто изменяет чаще?
А вы встречали абьюзеров?