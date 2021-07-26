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Сериалы
В интернат: бывший муж предложил Мишулиной избавиться от дочери

В интернат: бывший муж предложил Мишулиной избавиться от дочери

Артистка раскрыла подробности личной жизни.
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Звезда сериалов "Физрук", "Жуки" и "Своя правда" Карина Мишулина обрела счастье только в третьем браке с математиком Иваном Коробовым. Впервые дочь легендарного актера Спартака Мишулина пошла под венец сразу после выпуска из театрального вуза. Ее избранником стал актер Олег Жуков. Семейная жизнь Карины и Олега не сложилась – мужчина набрал кредитов и бросил семью. От Жукова у Мишулиной осталась маленькая дочь Кристина.

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 Карина Спартаковна Мишулина

Карина Спартаковна Мишулина актриса

Во второй раз актриса отечественных сериалов отправилась в ЗАГС с продюсером Владимиром Мельниковым. Тот факт, что избраннику уже за 50, совсем не смущал 26-летнюю Карину.

В свежем интервью Мишулина призналась, что влюбилась в Мельникова, когда услышала его пение под гитару. Карина не скрывает, что долгое время чувства не позволяли ей увидеть реального Владимира, она была как будто в розовых очках.

Впервые продюсер показал себя не с лучшей стороны, когда предложил Карине избавиться от дочери – отдать Кристину в интернат. Владимир не скрывал своего негатива к ребенку избранницы, говорил плохо о девочке. Между тем малышке на тот момент было всего три с половиной года.

Мельникова, по словам Мишулиной, раздражала не только Кристина, но и родная дочь Полина, которая появилась на свет после их свадьбы. Ко всему прочему Владимир вообще не горел желанием работать. Первое время продюсер оправдывал свое безделье отсутствием гражданства России. Между тем, получив российский паспорт, трудиться все равно не пошел.

Карина Мишулина добавила, что в ее семье все, особенно ее отец Спартак Васильевич, были очень доверчивыми. Они прописали к себе Владимира Мельникова. Зарегистрировавшись в квартире жены продюсер совсем обнаглел и начал вести себя некрасиво по отношению к теще. Терпение Карины лопнуло, когда она попросила мужа вложиться в ремонт, а он ей отказал.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 16:03 Источник: Ютуб-шоу "Почему я? Интервью с Валерией" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандальная слава Карины Мишулиной

комментарии

Ответить:

Нонна
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Заколебали!!! Наивные, ходят в розовых <цензура>!!!
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