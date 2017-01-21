Упавшим на рельсы в метро пассажиром оказался боец Росгвардии

К сбою в расписании движения поездов по Кольцевой линии Московского метрополитена привело падение пассажира на рельсы на станции "Проспект мира". По информации РЕН ТВ им оказался боец Росгвардии. Сообщается, что мужчина отделался легкими ушибами.
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