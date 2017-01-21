Человек упал на рельсы в московском метро

В СМИ появилась информация о том, что из-за падения пассажира на рельсы на станции Московского метрополитена "Проспект мира" Кольцевой линии интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены. Инцидент с пассажиром подтвердили на официальном аккаунте столичной подземки в Twitter. Спустя 14 минут после произошедшего московское метро отчиталось о восстановлении движения.

16:03 Кольцевая линия, 2 путь (против часовой стрелки). Движение восстановлено и входит в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 21 января 2017 г.