Барщевский о решении суда по выплатам ЮКОСу

Конституционный суд России разрешил не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа компенсации в размере 1,9 миллиарда рублей, пишет "Газета.Ру". Специалисты пришли к выводу, что постановление Европейского суда по правам человека идет в разрез с нормами основного закона страны.

Это решение в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM" прокомментировал полномочный представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский. "Мне лично приятно, что решение Конституционного суда очень во многом совпало с позицией правительства. Это свидетельствует о том, что позиция правительства была верной, и мы правильно понимаем Конституцию и конституционность тех или иных норм", – заявил он.

"Конституционный суд, по сути, повторил свою позицию 2005 года по делу ЮКОСа, напомнив свое толкование российской Конституции", – отметил Барщевский. Он добавил, что в оглашенном решении осталась "приоткрытая форточка" для возмещения финансового ущерба добросовестным акционерам компании, пострадавшим от незаконных действий менеджмента. Окончательное решение по этому вопросу может принять только правительство.

