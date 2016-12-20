Пассажир автобуса разделся перед школьницей

С жалобой на эксгибициониста в московскую полицию обратилась учительница русского языка и литературы одной из столичных школ. Женщина рассказала, что злоумышленник в салоне городского автобуса на севере Москвы показал ее дочери, учащейся пятого класса, свои половые органы, передает агентство городских новостей "Москва". Полиция ведет поиск подозреваемого.
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