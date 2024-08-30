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Суббота 12 октября

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С начала программы реновации количество стартовых площадок выросло в три раза

С начала программы реновации количество стартовых площадок выросло в три раза
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Благодаря системному подходу программа реновации в столице набирает все большие обороты.

Реализация масштабной программы обновления жилищного фонда столицы вступила в новую стадию. За последние годы число площадок, предназначенных для строительства домов по этой программе, увеличилось втрое. Это позволяет ускорить темпы расселения и переезда москвичей в современные комфортные квартиры.

Сегодня в Москве насчитывается 631 стартовая площадка для возведения жилых комплексов в рамках программы реновации. Эти территории расположены во всех административных округах города, максимально приближены к пятиэтажкам, подлежащим сносу. На них можно построить около 10,3 миллионов квадратных метров нового жилья.

Особенно активно площадки для реновации подбираются на востоке, северо-востоке и юго-востоке столицы. Здесь сосредоточено наибольшее количество стартовых участков – 112, 93 и 88 соответственно. Также значительное число площадок выделено в Северном, Западном и Южном округах.

Почти треть всех стартовых площадок – 223 территории – находятся на месте уже снесенных или подлежащих сносу зданий. Это позволяет использовать освободившиеся участки максимально эффективно и в кратчайшие сроки приступать к строительству новых домов.

Благодаря активной работе по подбору и подготовке стартовых площадок, программа реновации в Москве набирает все большие обороты. Только за 2023 год в столице введено в эксплуатацию 59 новостроек, куда переселено более 47 тысяч человек. Таким образом, темпы переселения жителей из пятиэтажек в современное комфортное жилье ежегодно увеличиваются.

Важно отметить, что программа реновации, которая была утверждена в августе 2017 года, затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Это масштабная задача, требующая тщательной подготовки и организации всех процессов.

Ранее сообщалось о том, что первый этап программы реновации завершен в 47 районах столицы, а в шести из них программа полностью завершена. Тогда речь шла о Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

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30 августа 2024, 08:48
Фото: М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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