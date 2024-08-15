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Четверг 15 августа

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Новые жилые комплексы по программе реновации появятся в Конькове и Бескудниковском

Новые жилые комплексы по программе реновации появятся в Конькове и Бескудниковском
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Москва продолжает активно реализовывать программу реновации.

В Москве активно наращивают темпы реализации масштабной программы реновации жилищного фонда. Согласно последним данным, в ближайшие годы в столице планируется построить несколько новых жилых комплексов, которые предназначены для переселения жителей из устаревших и ветхих зданий.

Одним из районов, где развернется масштабное строительство, станет Коньково. Здесь возведут сразу три современных жилых комплекса, которые примут в себя жителей, проживающих в домах, подлежащих сносу. Первые два объекта уже находятся в активной стадии строительства на улицах Введенского (владение 9) и Бутлерова (земельный участок № 34/2, участок № 1.2). Еще один жилой комплекс запроектирован в шестом микрорайоне района Коньково.

Помимо Конькова, новостройки по программе реновации появятся и в Бескудниковском районе. Здесь, в непосредственной близости от станции метро "Лианозово", построят жилой дом для переселения местных жителей (Дмитровское шоссе, земельный участок 151/2)

Всего в рамках реновации в ближайшие годы в столице планируется возвести порядка 100 новых домов общей площадью более 1,5 миллиона квадратных метров. К концу 2024 года общий объем введенного в эксплуатацию жилья по программе должен превысить шесть миллионов квадратных метров.

Стоит отметить, что все квартиры в новостройках будут сданы с готовой улучшенной отделкой, что позволит переселенцам сразу же приступить к обустройству своего нового жилья. Кроме того, в домах предусмотрено размещение различной инфраструктуры – от магазинов и кафе до спортивных секций и детских кружков.

Ускорение темпов реализации программы реновации является одним из приоритетных направлений работы городских властей. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы этой программы вдвое, что позволит в ближайшие годы обеспечить переселение десятков тысяч москвичей из устаревшего жилого фонда в современные, комфортные квартиры.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей и предполагает расселение почти 5,2 тысячи домов. За 2023 год в столице было передано под заселение порядка 60 новых зданий, благодаря чему более 47 тысяч человек смогли переехать в новые квартиры.

Телеграм канал

15 августа 2024, 19:51
Фото: www.mos.ru
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