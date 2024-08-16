Первый этап программы реновации завершён в 47 районах Москвы

За прошлый год в Москве было передано под заселение почти 60 новостроек.

Программа реновации жилого фонда Москвы, ключевой градостроительный проект столицы, отметила свое семилетие. За это время она охватила подавляющее большинство районов города, достигнув значительных успехов в улучшении жилищных условий москвичей.

Первый этап программы, который планируется завершить до конца текущего года, уже реализован в 47 районах. Более того, в шести районах – Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе – программа полностью завершена. Это означает, что жители старых домов в этих районах уже переехали в новые современные квартиры.

Помимо этого, благодаря принятым городом мерам, сроки новоселья для 14 тысяч москвичей из 100 домов, запланированных к расселению на втором и третьем этапах, были значительно ускорены. Таким образом, эти жители смогут раньше отпраздновать свое новоселье.

Важно отметить, что позитивные изменения в инфраструктуре города затронут практически половину всех москвичей. Рядом с новыми жилыми комплексами возводятся объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта, создавая комфортную среду не только для новоселов, но и для жителей уже существующей застройки.

С начала реализации программы 148 тысяч москвичей уже отпраздновали новоселье, а еще около 20 тысяч находятся в процессе переезда или оформления необходимой документации. Новые квартиры с улучшенной отделкой предоставлены в 308 жилых комплексах, и еще 14 новостроек готовятся к передаче под заселение.

Количество стартовых площадок под строительство жилья для переселения жителей увеличилось более чем в три раза, достигнув 10,2 миллиона квадратных метров. Поиск дополнительных участков для реализации программы продолжается.

Программа реновации реализуется в каждом районе по-разному. Например, в небольшом районе Метрогородок уже полностью расселены первые дома, и 135 семей переехали в современный жилой комплекс. Всего в этом районе новые квартиры планируется предоставить почти 16,3 тысячам москвичей, проживающих в 75 домах старого фонда.

За 2023 год в Москве было передано под заселение 59 новостроек, обеспечив переселение более 47 тысяч человек. Это наглядно демонстрирует высокие темпы реализации программы реновации и ее значимость для улучшения жилищных условий жителей столицы.