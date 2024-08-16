Первый этап программы реновации завершён в 47 районах Москвы

Программа реновации жилого фонда Москвы, ключевой градостроительный проект столицы, отметила свое семилетие. За это время она охватила подавляющее большинство районов города, достигнув значительных успехов в улучшении жилищных условий москвичей.
Первый этап программы, который планируется завершить до конца текущего года, уже реализован в 47 районах. Более того, в шести районах – Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе – программа полностью завершена. Это означает, что жители старых домов в этих районах уже переехали в новые современные квартиры.
Помимо этого, благодаря принятым городом мерам, сроки новоселья для 14 тысяч москвичей из 100 домов, запланированных к расселению на втором и третьем этапах, были значительно ускорены. Таким образом, эти жители смогут раньше отпраздновать свое новоселье.
Важно отметить, что позитивные изменения в инфраструктуре города затронут практически половину всех москвичей. Рядом с новыми жилыми комплексами возводятся объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта, создавая комфортную среду не только для новоселов, но и для жителей уже существующей застройки.
С начала реализации программы 148 тысяч москвичей уже отпраздновали новоселье, а еще около 20 тысяч находятся в процессе переезда или оформления необходимой документации. Новые квартиры с улучшенной отделкой предоставлены в 308 жилых комплексах, и еще 14 новостроек готовятся к передаче под заселение.
Количество стартовых площадок под строительство жилья для переселения жителей увеличилось более чем в три раза, достигнув 10,2 миллиона квадратных метров. Поиск дополнительных участков для реализации программы продолжается.
Программа реновации реализуется в каждом районе по-разному. Например, в небольшом районе Метрогородок уже полностью расселены первые дома, и 135 семей переехали в современный жилой комплекс. Всего в этом районе новые квартиры планируется предоставить почти 16,3 тысячам москвичей, проживающих в 75 домах старого фонда.
За 2023 год в Москве было передано под заселение 59 новостроек, обеспечив переселение более 47 тысяч человек. Это наглядно демонстрирует высокие темпы реализации программы реновации и ее значимость для улучшения жилищных условий жителей столицы.