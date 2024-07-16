С начала года 30 новых домов по программе реновации переданы под заселение

Около 15 тысяч горожан отпразднуют новоселье в своих квартирах.

С начала текущего года под заселение было передано 30 новых жилых комплексов, возведенных по программе реновации. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«За первые полгода под заселение жителей по программе реновации город передал 30 новостроек в 21 районе столицы. Квартиры в новых жилых комплексах получат около 15 тысяч москвичей из 84 расселяемых домов», — уточнили в ведомстве.

Всего же общее количество новостроек, которые переданы под заселение с начала реализации программы реновации на территории Москвы, достигло 307. Объекты располагаются во всех столичных округах.

«Больше всего новостроек в этом году передали под заселение на востоке Москвы — 12 жилых комплексов. Еще по пять — на западе и юго-востоке столицы. За первые полгода к переселению приступили жители семи округов Москвы», — сообщили в столичном департаменте градостроительной политики.

Важно отметить, что горожане получают квартиры с готовой отделкой. Она выполняется по плану, который ранее был утвержден мэрией Москвы. Новоселы также могут воспользоваться бесплатной помощью при переезде. Для этого необходимо оформить заявку, дождаться звонка, обговорить дату и подготовить вещи к переезду. В назначенный день грузчики помогут аккуратно перевезти вещи в новую квартиру.

В новых домах, построенных по программе реновации, на первых этажах расположены вестибюли, комнаты для хранения колясок и велосипедов, открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, секции для детей и взрослых. Особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории. Во дворах обустроены места для активного отдыха и прогулок.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.