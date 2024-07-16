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Понедельник 22 июля

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На Краснодарской улице построят жилой дом с подземным паркингом по программе реновации

На Краснодарской улице построят жилой дом с подземным паркингом по программе реновации
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Общая площадь двухсекционного дома составит почти 24 тысячи квадратных метров.

В районе Люблино по программе реновации построят жилой дом. В нем разместят 220 квартир. Новый объект появится по адресу: улица Краснодарская, 8. Необходимые документы уже выданы, сообщает комитет государственного строительного надзора города Москвы.

«В двухсекционном доме общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров предусмотрено 220 квартир различной планировки. На подземном уровне разместят 75 машино-мест. Прилегающую территорию благоустроят: здесь оборудуют детскую и спортивную площадки, зону для отдыха со скамейками, а также выполнят озеленение с укладкой газонов и высадкой кустарников», — уточнили в ведомстве.

В новом доме будут располагаться 60 однокомнатных, 110 двухкомнатных, 50 трехкомнатных квартир. Шесть из них адаптируют для людей, которые относятся к категории маломобильных граждан.

Квартиры будут передаваться новоселам уже с ремонтом. Специалисты выполнят в жилье улучшенную внутреннюю отделку, которая в полной мере соответствует утвержденным стандартам программы реновации.

Весь процесс строительства будет проходить под надзором профильного комитета. Как застройщик направит извещение о начале работ, инспекторы составят индивидуальную программу проверок объекта. В рамках профилактической работы состоятся консультации с участниками строительства и визиты на площадку.

Напомним, программа реновации утверждена в Москве летом 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое увеличить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последнее время в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

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16 июля 2024, 15:13
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
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