До конца года завершат благоустройство Кадашевской набережной

После того, как территорию приведут в порядок, она станет центром притяжения не только жителей, но и гостей города.

В настоящее время специалистами комплекса городского хозяйства проводятся работы по благоустройству Кадашевской набережной. В порядок дополнительно приведут два прилегающих переулка – Старомонетный и Пыжевского. Об этом сообщает столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

«Основная задача — сделать пространство вдоль воды комфортной прогулочной территорией, сохранив при этом транзитную функцию набережной. В настоящее время выполнено 30 процентов от общего объема работ, планируем завершить их до конца этого года», — отметили в ведомстве.

Временно в зоне благоустройства размещены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для удобства пешеходов обустроены удобные проходы.

Сейчас на набережной ведется устройство кабельной канализации общей протяженностью более пяти километров. В нее уберут воздушные провода — это позволит улучшить облик территории и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Планируется расширить тротуары и обновить их покрытие. На проезжей части специалисты уложат более 24 тысяч квадратных метров асфальта, а также сделают новую ливневую канализацию.

В рамках благоустройства на территории набережной и в переулках будет установлено свыше 110 фонарей. Они выполнены в историческом стиле, но светильники являются энергосберегающими. Нерегулируемые переходы оборудуют опорами контрастного освещения. За счет этого зебра и пешеходы станут заметнее для водителей в темное время суток.

На набережной будет предусмотрена возможность для отдыха и спорта. Планируется установить более 30 скамеек для отдыха, около 50 парковок для велосипедов и 11 информационных стел, которые помогут сориентироваться в этом районе. На прилегающей территории высадят более 100 деревьев и кустарников, а также обустроят 1,6 тысячи квадратных метров газона и цветников. Благоустроенная территория станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей города.