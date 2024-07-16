В Москве за полгода установили более двух тысяч новых домовых указателей

Система навигации помогает ориентироваться в городе и быстрее добираться до социально значимых объектов.

В первом полугодии специалистами комплекса городского хозяйства установлено более двух тысяч новых домовых и городских указателей. Об этом сообщает столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

«В Москве продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. За шесть месяцев этого года установили 655 городских указателей и почти 1,4 тысячи домовых», - уточнили в ведомстве.

Важно уточнить, что все адресные знаки выполняются по определенному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются в любое время года и органично вписываются в архитектурный облик столичных улиц.

Напомним, что ранее в Москве началась реализация проекта по созданию военно-патриотической навигации. На столичных улицах устанавливают указатели с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей. В прошлом году впервые в столице появились таблички с информацией о полярниках и других покорителях Арктики.

Навигационные таблички помогут родителям школьников и самим детям быстрее добираться до образовательных учреждений Москвы. В частности, сине-белые информационные поля покажут дорогу до Государственного института искусствознания (Козицкий переулок, дом 5), Литературного института имени А.М. Горького (Тверской бульвар, дом 25, строение 1) и Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова (Марксистская улица, дом 36).

Новые городские указатели не только показывают направление, но и подсказывают, сколько времени понадобится, чтобы добраться до конкретного образовательного учреждения.