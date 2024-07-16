Посмотреть представления и послушать оперетту смогут гости фестиваля "Театральный бульвар"

Для посетителей подготовлена насыщенная развлекательная программа. Москвичи и туристы смогут посетить фестивальные площадки до 11 августа.

В столице открыт фестиваль под названием «Театральный бульвар». Он пройдет в рамках реализации проекта «Лето в Москве». Для гостей площадок подготовлено более 100 постановок, в которых задействуют свыше тысячи человек.

Сретенский бульвар стоит посетить тем, кто захочет увидеть выставку Российского института театрального искусства — ГИТИСа и Школы-студии МХАТ. Гостям расскажут и покажут все этапы создания костюма и макета. Ежедневно на площадке будет проходить документальный спектакль из серии «Прожито на бульварах».

Площадка на Страстном бульваре понравится любителям иммерсивных постановок. Каждую пятницу можно будет принять участие в подобном театральном действе.

На Чистопрудном бульваре открыт экспериментальный театр. Каждый день на площадке проходят творческие дискуссии и реализуются смелые новинки.

Цветной бульвар стал масштабным цирковым пространством. Каждый день дети и взрослые смогут увидеть выступления театральных коллективов, клоунов, мимов и других цирковых артистов.

На Тверской бульвар приглашают тех, кто мечтает поближе познакомиться с советской опереттой. Кроме того, на этой площадке пройдут танцевальные мастер-классы, которые проведет действующая солистка балета.

На Пушкинской площади в выходные откроется музыкальная сцена, где для зрителей выступят оперные певцы и театральные звезды в сопровождении оркестра. На этой же площадке будут проходить поэтические чтения, выступления вокальных и музыкальных коллективов.

На Покровском бульваре будет располагаться основная сцена фестиваля. На ней пройдут спектакли ведущих столичных театров. Количество посадочных мест ограничено, поэтому потребуется перед визитом предварительно зарегистрироваться в качестве гостя.

Фестиваль «Театральный бульвар» проходит на семи площадках. Каждая из них имеет свою тематику. Посещение всех мероприятий проводится на безвозмездной основе, но для визита на некоторые площадки потребуется регистрация.