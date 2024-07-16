В Москве на маршруте №9 начал курсировать тематический трамвай

На вагон помещены фотографии сотрудников столичного транспортного комплекса.

В Москве на центральной линии начал курсировать тематический трамвай. Украшение вагона приурочено ко Дню столичного транспорта. Целый месяц трамвай будет перевозить горожан и гостей столицы по маршруту №9. Он проходит от Белорусского вокзала через Лесную улицу и улицу Палиху до Российского университета транспорта (МИИТ).

«Московский трамвай — один из самых современных и эффективных видов наземного транспорта, он особенно нравится нашим пассажирам. Каждый день на нем совершается около 700 тысяч поездок. Мы продолжим развивать столичный трамвай, делать его комфортнее и безопаснее по поручению Сергея Собянина», — сообщили в столичной мэрии.

На вагон нанесены изображения сотрудников транспортного комплекса Москвы, а также трамвая, электробуса, электросудна, знаменитого поезда «Иволга 4.0» и электропоезда «Москва-2024».

Напомним, что ранее в столице прошел парад ретротранспорта. Его посетили около 150 тысяч человек.

Чистопрудный бульвар сегодня собрал неравнодушных к транспорту москвичей и туристов. Гости парада приводили детей посмотреть на экспонаты из своей юности, делали памятные фото и угощались уже знаменитым мороженым в виде электробуса. На Чистопрудном бульваре собрались неравнодушных к транспорту москвичи и туристы. Гости парада приводили детей посмотреть на экспонаты из своей юности, делали памятные фото и угощались уже знаменитым мороженым в виде электробуса.

Колонна ретротранспорта начала движение от станции метро «Новокузнецкая». Она прошла через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара, на котором после завершения парада открылась выставка исторических трамваев и автомобилей.

Для гостей была подготовлена масштабная развлекательная программа. Посетители увидели выступления академического хора Московского метрополитена, артистов проекта «Музыка в метро» и группы «Федулова», а также смогли угоститься бесплатными напитками, едой.

Напомним, что парад ретротрамваем прошел в Москве второй раз за год. При этом каждый раз мероприятие посещают сотни людей, которым интересна история транспорта.