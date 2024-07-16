Шесть тысяч горожан получили баллы за оценку мероприятий фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Каждую неделю тысяча участников проекта "Активный гражданин" получают по 300 баллов. Выбирают получателей случайным образом.

Проект «Активный гражданин» продолжает реализацию акции «Активное лето». За июнь и часть июля шесть тысяч москвичей получили по 300 баллов, оценив мероприятия фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Принять участие в акции может любой зарегистрированный участник проекта «Активный гражданин».

Пользователям необходимо посетить любую площадку, работающую в рамках фестивальной программы «Лето в Москве. Все на улицу!». После этого оценить мероприятие по шкале от одного до пяти, отсканировав QR-код, размещенный на специальной информационной стойке. Они устанавливаются на площадках мероприятий, проходящих почти во всех округах столицы.

Розыгрыш баллов проводится один раз в неделю. Победитель определяется случайным образом. Условия участия и списки счастливчиков опубликованы на официальной странице проекта.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит более чем на 600 площадках и продлится в Москве до 8 сентября. За это время жители и гости столицы могут посетить 40 мероприятий: тематические мастер-классы, игровые турниры, театральные постановки, кинопоказы, языковые курсы и многое другое. Есть возможность стать организаторами культурных, спортивных, развлекательных и познавательных событий. Гости любого возраста смогут найти для себя то, что по-настоящему увлечет.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились почти семь миллионов горожан, всего прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Каждый месяц в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами. Проект развивает при поддержке департамента информационных технологий города Москвы.

Важно отметить, что всестороннее использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан в полной мере соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление».