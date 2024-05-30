"Щенячий патруль" кинологической службы МВД готовится к показательным выступлениям в Северном Измайлове

Гости мероприятия смогут увидеть, как щенки выполняют команды и занимаются с кинологами на специальных тренажерах.

1 июня в Северном Измайлове состоится мероприятие, в котором примут участие будущие служебные собаки кинологической службы Министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации. Сейчас малышам всего три месяца, но они уже проходят серьезную подготовку. Их обучают по авторской методике.

Во время показательных выступлений щенки продемонстрируют навык поиска спрятанных предметов, умение выполнять команды кинолога.

Эксперты, которые будут присутствовать на мероприятии, готовы раскрыть секреты воспитания собак.

Благодаря подготовительному курсу «Щенячий патруль» происходит знакомство кинолога и собаки. Партнеры привыкают друг к другу, учатся слушать и понимать. Проект существует при кинологической службе МВД РФ.

С 1 по 30 июня в Москве пройдет 50 мероприятий, в рамках которых все желающие смогут лучше узнать о мире собак. Гостей планируется знакомить с историями псов-героев. Напомнят об отважном разведчике Джеке, овчарке Джульбарсе, санитаре Мухтаре и других псах, служивших нашему Отечеству.

16 июня в кинологическом парке на Кольской улице состоится чемпионат по аджилити – вид спорта, в котором собаки демонстрируют ловкость и скорость. За кубок столицы будут сражаться четвероногие спортсмены со всей страны.

Владельцам животных также будет доступна бесплатная консультация профессиональных грумеров на площадках, благоустроенных по проекту «Питомцы в Москве». Новые пространства разрабатывались вместе. В обсуждениях принимали участие не только эксперты-кинологи, но и горожане – владельцы животных. С 2021 в Москве оборудовано 59 площадок нового типа.

Напомним, проект является частью программы мэра Москвы «Мой район». Данная программа направлена на развитие городской среды. Главной ее целью является формирование современной и удобной инфраструктуры во всех районах столицы. Жители Москвы за время действия программы получили возможность пользоваться социальными объектами, которые находятся в пешей доступности.