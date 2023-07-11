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Вторник 11 июля

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В поселении Рязановское появится детский сад на 300 мест

В поселении Рязановское появится детский сад на 300 мест
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Детский сад соответствует всем требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, а также установленным в Москве стандартам качества и оснащения.

Семимильными шагами развиваются территории Новый Москвы. На присоединенных землях продолжаются масштабные работы по возведению жилой недвижимости, соответственно, возникает необходимость и в строительстве социальной инфраструктуры. Власти города для этих целей не только используют средства бюджета, но и привлекают инвесторов.

Конечно, особое внимание уделяется развитию системы образования. Так, в поселении Рязанское появится очередной детский сад. Здание постоят около домов четвертой очереди строительства в составе крупного жилого комплекса в селе Остафьево. Учреждение будет рассчитано на 300 малышей.

Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. По его словам, новый детский сад станет уже четвертым дошкольным учреждением в составе жилого комплекса. Чиновник также отметил, что объект образования сможет обеспечить работой 65 человек.

"Уже работают два детских сада на 240 и 200 малышей соответственно, а также школа на 750 учеников. Строятся третий детский сад и вторая школа", – подчеркнул Владимир Жидкин.

По словам главы профильного ведомства, проект крупного жилого комплекса предполагает создание современного района с развитой инфраструктурой. Детский сад, который будет обслуживать местных жителей, соответствует всем требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, а также установленным в Москве стандартам качества и оснащения.

Владимир Жидкин добавил, что в образовательном учреждении будут созданы все условия, необходимые для всестороннего развития детей. Здание совокупно займет площадь порядка четырех тысяч квадратных метров.

После завершения строительства его оснастят необходимым оборудованием. Так, на первом этаже организуют пищеблок, медицинский кабинет и кабинет для коррекционно-развивающих занятий. На втором этаже появятся залы для занятий музыкой и физкультурой.

На третьем этаже обрадуют кабинет для индивидуальных занятий. Кроме того, на всех трех этажах откроются по четыре пространства для групп. Предусмотрено также благоустройство и озеленение территории детского сада. Для групп малышей организуют 12 прогулочных и две физкультурные площадки.

11 июля 2023, 16:59
Фото: mos.ru
stroi.mos.ru✓ Надежный источник

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