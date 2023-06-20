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Вторник 20 июня

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В Москве в 2023 году построят четыре автомобильных моста

В Москве в 2023 году построят четыре автомобильных моста
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О ходе работ рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Для улучшения дорожной сети и повышения транспортной доступности районов в текущем году в российской столице построят четыре автомобильных моста. По словам руководителя департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, каждый объект представляет особой интерес с инженерной точки зрения.

Так, мост длиной 615 метров протянется через затон Новинки и к территории бывшей промзоны ЗИЛ, где сейчас идет активная застройка. К моменту ввода недвижимости в эксплуатацию дорожный объект будет очень актуален для местных жителей.

По словам чиновника, новый мост позволит создать альтернативный маршрут от Симоновской набережной до Южнопортового района, минуя Третье транспортное кольцо. При этом снизится транспортная нагрузка и на ТТК, и на Варшавское шоссе, и на проспект Андропова.

Кроме того, от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы пройдет мост через Москву-реку. Объект длиной 335 метров войдет в состав Московского скоростного диаметра. Рафик Загрутдинов отметил, что для его строительства применялась технология навесного монтажа 200-тонными кранами, которые находились прямо на строящемся пролете и возводили следующие секции.

Мост свяжет Южный и Юго-Восточный административные округа столицы, что позволит улучшить транспортную систему в районвх Москворечье-Сабурово, Печатники, Люблино.

Для соединения северного участка МСД с трассой М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань необходимо будет открыть за МКАДом мост через реку Пехорку. Длина данного объекта составит 360 метров.

Еще один мост планируется возвести в ходе строительства южного участка МСД от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. 109-метровый дорожный объект пройдет через реку Битцу. Работы по установке опор мостового сооружения и монтажу балок пролетного строения уже стартовали.

"До 2026 года у нас также запланировано семь пешеходных мостов через водные преграды, на трех из них уже ведутся строительно-монтажные работы. Это красивые объекты, которые не только свяжут районы, но и станут точками притяжения." – подчеркнул Рафик Загрутдинов.

20 июня 2023, 14:46
Фото: mos.ru
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