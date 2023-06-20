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12 поликлиник САО привет в соответствие с новым московским стандартом

12 поликлиник САО привет в соответствие с новым московским стандартом
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Обновление затронет семь взрослых и пять детских поликлиник.

В рамках развития системы здравоохранения столичные власти занимаются модернизацией действующих и строительством новых поликлиник. Учреждения приводят в соответствие с новым московским стандартом, который предусматривает комфортные условия и для посетителей, и для сотрудников, а также оснащенность медицинских центров современным оборудованием.

Поликлиники, соответствующие единому стандарту, открываются во всех районах Москвы. К примеру, до конца года в Северном административном округе планируется обновить 12 медицинских учреждений. Кроме внутреннего ремонта и отделки фасадов в зданиях заменят инженерные системы, установят новые лифты, а также окна и входные группы.

Обновление затронет семь взрослых и пять детских поликлиник, которые совокупно занимают площадь более 41 тысячи квадратных метров. Ремонтные работы там тачались в разное время, поэтому готовность зданий отличается. Некоторые медцентры откроются в самое ближайшее время, а некоторые примут первых посетителей ближе к концу года.

По две поликлиники ремонтируют в районах Бескудниковский, Аэропорт и Коптево. По одной – в районах Тимирязевский, Левобережный, Западное Дегунино, Ховрино, Хорошевский и Войковский. Часть зданий была возведена более полувека назад, поэтому не отвечает современным требованиям.

Как отметил заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Денис Лебедев, здания поликлиник должны соответствовать требованиям местных жителей. По его словам, сегодня качеству предоставления медицинских услуг уделяется особое внимание.

"В ходе капитального ремонта применяем самые передовые технологии и создаем условия для подключения более мощного современного оборудования", – подчеркнул Денис Лебедев.

Чиновник добавил, что для пациентов будут организованы просторные вестибюли с буфетами. Дожидаться приема москвичи смогут в комфортабельных коридорах с телевизорами. В детских поликлиниках появятся игровые зоны.

Во всех поликлиниках, согласно новому московскому стандарту, будут созданы условия для маломобильных пациентов. Кроме того, около учреждений здравоохранения проведут благоустройство, в частности, оборудуют велопарковки и детские площадки, проведут озеленение.

20 июня 2023, 12:48
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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