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Четверг 15 июня

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На метромосту через реку Ликову в Новой Москве завершаются отделочные работы

На метромосту через реку Ликову в Новой Москве завершаются отделочные работы
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Метро в аэропорт Внуково придет совсем скоро.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о завершении архитектурно-отелочных работ и монтаже инженерных систем на метромосту через реку Ликову в Новой Москве. Речь идет о строящемся участке Солнцевской линии – между будущими станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что длина данного метромоста составляет 460 метров. Он станет 12-м метромостом Москвы и вторым по протяженности после Лужнецкого через Москву-реку.

Отделка моста производилась боковыми ламелями. Они не только выполняют декоративную функцию, но и защищают сооружение от осадков. Устройство инженерных систем включало в себя установку освещения и тоннельного водопровода.

Ранее была выполнена укладка и монтаж рельсошпальной решетки, затем засыпка и подбивка щебнем верхнего строения пути, а также рихтовка путей.

Благодаря новому участку Солнцевской линии (станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"), включая метромост через реку Ликову, транспортное обслуживание в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) улучшится. Внуково же станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

"Солнцевская линия создавалась при участии специалистов "Мосинжпроекта", в ее составе действует 12 станций — от ”Делового центра” до “Рассказовки”", – сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

К слову, сейчас на станции “Аэропорт Внуково” ведутся архитектурно-отделочные работы. Ее дизайн посвящен работе конструкторского бюро советского ученого Андрея Туполева. На платформе будет композиция "Гражданские самолеты КБ Туполева и портреты их создателей". Ее выполнят в технике цифровой печати на алюминиевых панелях.

Конечный участок Солнцевской линии планируют запустить уже в этом году, то есть метро во Внуково придет совсем скоро. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, доехать от этого аэропорта до Москвы-Сити можно будет всего за 40 минут. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.

15 июня 2023, 19:31
Фото: проектное решение / www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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