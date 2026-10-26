"Скоропостижно скончался": снимок Галустяна в траурной рамке довел россиян до предынфарктного состояния

Черно-белый траурный портрет и жуткое сообщение о скоропостижном уходе появились в Телеграм-канале Михаила Галустяна.



25 октября 2026 года началось для многомиллионной армии поклонников 47-летнего комика, шоумена и актера Михаила Галустяна с шокирующего сообщения. В личном блоге бессменного резидента Comedy Club появилась леденящая душу траурная публикация. На черно-белом снимке широко улыбающийся артист предстал в окружении скорбной черной рамки с датами: 25.10.1979 — 25.10.2026, чем довел многих россиян до предынфарктного состояния.

Фотографию предварял текст шуточного некролога, написанный в подчеркнуто строгом стиле: "Сегодня, 25 октября, скоропостижно и с улыбкой скончался Михаил Галустян — 46-летний". Неизбежную причину "утраты" артист сформулировал так: "естественный биологический процесс в виде очередного дня рождения, против которого бессильна современная медицина".

В своем сатирическом "прощальном слове" Галустян подвел итоги творческого пути, вспомнив яркие вехи карьеры: чемпионские сезоны в КВН в составе команды "Утомленные солнцем", культовые образы Гади Петрович Хреновой и охранника Александра Родионовича Бородача, проект "Наша Russia", а также озвучивание панды По в анимационной франшизе "Кунг-фу панда".

Отдельный интерес аудитории вызвала короткая строчка о личной жизни, спрятанная среди шуток. В тексте упоминалось, что артист "тихо женился этим летом", после чего провел отпуск на Каспийском побережье в Дагестане. Эта ремарка сразу спровоцировала волну вопросов в комментариях, поскольку подробности личной жизни артист обычно не афиширует.

В финале публикации именинник поспешил успокоить подписчиков, объявив, что на трудовую вахту заступает "Михаил Галустян — 47-летний". Новый персонаж унаследовал внешность и чувство юмора предшественника и уже готов задувать свечи на праздничном торте.

Комик также добавил, что кремации не планируется, так как "покойный и без того круглыми сутками горел на работе", и попросил оставлять соболезнования исключительно в форме поздравлений с днем рождения. Подписчики оценили черный юмор артиста и засыпали его теплыми пожеланиями в комментариях.