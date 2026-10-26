Сергей Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово

Лидия Федосеева-Шукшина в коме Состояние Лерчек ухудшилось Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира"Закрой рот сама, лошадь!": взбешенный Дмитрий Борисов с позором вышвырнул звезду "Дома-2" из эфира Грязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчанияГрязная тайна Софии Ротару всплыла спустя годы молчания Экстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопьЭкстремальное мини и честное фото без фильтров: случайный снимок Пугачевой на Кипре вызвал оторопь "А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына"А меня не позвал!": взбешенный Киркоров устроил взбучку Орбакайте из-за дерзкого поступка ее сына

Лента новостей

Понедельник 26 октября

11:28Сергей Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово 10:51Нелепая оплошность на чужбине навсегда лишила Аллу Пугачеву прав на имя дочери 09:22"Скоропостижно скончался": снимок Галустяна в траурной рамке довел россиян до предынфарктного состояния 00:21Вот почему 26 октября категорически нельзя мыться после захода солнца 18:18Пришел посмотреть кино. А там – про тебя 15:22Ешьте это, чтобы не растолстеть: гастрономический гороскоп на холодный ноябрь для всех знаков 11:30"Закончат как Дибровы": о печальном конце брака Петросяна и Брухуновой заговорили в Сети 06:06Книга судеб на черном небе: какая пугающая тайна ночного сияния 25 октября определит будущее семьи 18:52Кровожадный вампир или дикий оборотень: какой монстр дремлет внутри вашего знака зодиака 15:225 книг о тоске по прошлому 11:48"Хватит давиться водой!": доктор Мясников в пух и прах разнес популярные мифы о напитках 06:57Сделаете это 24 октября – увязнете в нищете и долгах 17:51"Нас самих развели!": потерявшая квартиру Долина вместе с Волочковой и Шаляпиным вляпалась в новую аферу 16:03"Срок любви имеет срок годности!": Иван Янковский ошарашил признанием о расставании 14:13"Занял собой все Лужники!": располневший Жуков взбесил Кушанашвили показной любовью к жиру 12:57Искусство удивлять: что покажут в Москве в ночь на 4 ноября 12:34Яблони для "Чайки": Хабенский со студентами обновил сад в Мелихове 11:54Объевшаяся до отвала Анфиса Чехова с грохотом рухнула на выходе из ресторана 10:31"Я не хочу умирать!": рыдающая Лерчек взмолилась о спасении после жуткого вердикта врачей 09:15Над оскандалившимся Егором Кридом нависла уголовная статья 00:37Откройте двери богатству: как 23 октября на Евлампия привлечь счастье и здоровье в дом 17:26Собянин: В Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России 17:12Анита Цой шокировала всех дерзкой выходкой в Храме Христа Спасителя 16:22Конкурс лидеров волонтёров Подмосковья: 150 финалистов представили проекты для своих городов 16:06В "Острове Мечты" покажут новогоднее шоу "Алиса: Время чудес" 15:21Покинувшая Россию жена Петросяна пожаловалась на изнурительную жизнь за границей 13:27Роковая оплошность Егора Крида может стоить ему карьеры 11:52Лолита раскрыла всю правду об успехе в профессии через постель 10:20Находящаяся в коме 88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина балансирует на грани жизни и смерти 09:35Сломленному потерей близких Диброву понадобилась помощь врачей 00:27Это простое действие 22 октября убережет семью от разорения на всю зиму 18:45Предпринимателя Михаила Дудина заочно арестовали в Самаре 18:34В Подмосковье появятся пять новых индустриальных парков для МСП 18:32Африканская банда устроила дикий погром в номере Любови Толкалиной: Настоящая ОПГ работает 16:52Шокирующее признание о Лерчек не спасло Артема Чекалина от сурового тюремного срока 14:25Секреты серебряного возраста и тепло поколений: как на киностудии имени Горького отметили День отца 13:31"Воспитывал, как кошек": сын Юрия Куклачева ошарашил правдой о порядках в семье клоуна 11:58Осевшая в Америке Кристина Орбакайте публично призналась в невыносимой тоске по родине 10:51Названы 7 привычек, продлевающих молодость мозга на 13 лет 09:22Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы 00:36Срочно сделайте это 21 октября или потеряете достаток на всю зиму 17:56Собянин: Переселение по программе реновации затронуло уже более 300 тысяч человек 17:06Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание 15:50Воробьёв наградил семерых добровольцев БАРС и "ГРОМ "Каскад" из Подмосковья 15:22После релиза песни о расставании SHAMAN взялся за топор 13:23Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир 11:06"Три года прошло": растаявший Лазарев пошел на поклон к Волочковой на юбилее Баскова 09:45"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва 00:09Наденете это – пойдете по миру: роковая ошибка 20 октября на Сергия Зимнего 17:06Пережившая опасное облучение Цой ошарашила признанием о тяжелых последствиях для здоровья
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сергей Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово

Фото: mos.ru
12

Новая школа расположена по адресу: Варшавское шоссе, дом 276а, в шаговой доступности от жилых домов.

В районе Южное Бутово на Варшавском шоссе открылось современное школьное здание на 600 учеников, оснащенное лабораторными комплексами, ИТ-полигоном и просторными спортивными залами. Об этом в своем канале в мессенджере сообщил Сергей Собянин. Здание отличается оригинальным архитектурным обликом.

"Фасады украшены плиткой разных оттенков и фактуры, оконные проемы выделены разноцветными декоративными вставками. Яркость здания подчеркивается вертикальным остеклением спортивных залов", — написал Мэр Москвы.

Внутри создана качественная образовательная среда, позволяющая детям не только осваивать базовую школьную программу, но и заниматься предпрофессиональной подготовкой. Для учеников оборудовали универсальные кабинеты, исследовательские комплексы, ИТ-полигон и класс робототехники. В здании также появились уютная медиатека, зоны для индивидуальных консультаций, трансформируемое многофункциональное пространство, медицинский блок и столовая полного цикла.

Особый акцент при проектировании сделали на здоровом образе жизни и спорте.

"В школе созданы гимнастический и спортивный залы, последний — с трансформируемой перегородкой. На улице — площадки для баскетбола, футбола и волейбола", — отметил Сергей Собянин.

Все пространства школы полностью адаптированы для комфортного обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья: здесь создана безбарьерная среда без перепадов высот, установлены широкие двери и удобная навигация.

Возведение современных социальных объектов рядом с жилыми кварталами соответствует целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В Юго-Западном округе образовательная инфраструктура развивается высокими темпами: с 2011 года в Южном Бутове построили 18 образовательных учреждений (четыре из них после изменения административных границ вошли в состав района Щербинка). Кроме того, в столице продолжается реализация масштабной программы "Моя школа", благодаря которой типовые и исторические здания реконструируют по единому московскому стандарту, создавая технологичные лаборатории и удобные зоны отдыха во всех районах города.

Шоу-бизнес в Telegram

26 октября 2026, 11:28
Фото: mos.ru
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"✓ Надежный источник

Яблони для "Чайки": Хабенский со студентами обновил сад в Мелихове

Яблони для "Чайки": Хабенский со студентами обновил сад в Мелихове
Хабенский руководит МХТ имени Чехова и временно исполняет обязанности ректора школы-студии МХАТ. В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» появились новые яблони.

Собянин: В Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России

Собянин: В Коммунарке создадут открытое хранилище музеев России
А суперколледж в Новой Москве станет крупнейшим в стране. В Коммунарке начали строить межмузейный депозитарно-выставочный комплекс, где посетителям откроют доступ к произведениям из музейных запасников.

Конкурс лидеров волонтёров Подмосковья: 150 финалистов представили проекты для своих городов

Конкурс лидеров волонтёров Подмосковья: 150 финалистов представили проекты для своих городов
Волонтёрам Подмосковья выбирают новых лидеров. Региональный этап конкурса прошёл в Лобне. В этом году он проходит во второй раз, сообщает пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики региона. Отбор шёл в два этапа.

В Подмосковье появятся пять новых индустриальных парков для МСП

В Подмосковье появятся пять новых индустриальных парков для МСП
Ставка сделана на готовую инфраструктуру. Более 481 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса работают сегодня в Московской области.

Собянин: Переселение по программе реновации затронуло уже более 300 тысяч человек

Собянин: Переселение по программе реновации затронуло уже более 300 тысяч человек
397 семей в Новогирееве переезжают в новые квартиры по реновации. Переселение по московской программе реновации охватило более 300 тысяч человек.

Выбор читателей

25/10Вск"Закончат как Дибровы": о печальном конце брака Петросяна и Брухуновой заговорили в Сети 24/10СбтКровожадный вампир или дикий оборотень: какой монстр дремлет внутри вашего знака зодиака 24/10Сбт5 книг о тоске по прошлому 25/10ВскКнига судеб на черном небе: какая пугающая тайна ночного сияния 25 октября определит будущее семьи 25/10ВскЕшьте это, чтобы не растолстеть: гастрономический гороскоп на холодный ноябрь для всех знаков 25/10ВскПришел посмотреть кино. А там – про тебя