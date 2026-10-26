Сергей Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово

Новая школа расположена по адресу: Варшавское шоссе, дом 276а, в шаговой доступности от жилых домов.



В районе Южное Бутово на Варшавском шоссе открылось современное школьное здание на 600 учеников, оснащенное лабораторными комплексами, ИТ-полигоном и просторными спортивными залами. Об этом в своем канале в мессенджере сообщил Сергей Собянин. Здание отличается оригинальным архитектурным обликом.

"Фасады украшены плиткой разных оттенков и фактуры, оконные проемы выделены разноцветными декоративными вставками. Яркость здания подчеркивается вертикальным остеклением спортивных залов", — написал Мэр Москвы.

Внутри создана качественная образовательная среда, позволяющая детям не только осваивать базовую школьную программу, но и заниматься предпрофессиональной подготовкой. Для учеников оборудовали универсальные кабинеты, исследовательские комплексы, ИТ-полигон и класс робототехники. В здании также появились уютная медиатека, зоны для индивидуальных консультаций, трансформируемое многофункциональное пространство, медицинский блок и столовая полного цикла.

Особый акцент при проектировании сделали на здоровом образе жизни и спорте.

"В школе созданы гимнастический и спортивный залы, последний — с трансформируемой перегородкой. На улице — площадки для баскетбола, футбола и волейбола", — отметил Сергей Собянин.

Все пространства школы полностью адаптированы для комфортного обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья: здесь создана безбарьерная среда без перепадов высот, установлены широкие двери и удобная навигация.

Возведение современных социальных объектов рядом с жилыми кварталами соответствует целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В Юго-Западном округе образовательная инфраструктура развивается высокими темпами: с 2011 года в Южном Бутове построили 18 образовательных учреждений (четыре из них после изменения административных границ вошли в состав района Щербинка). Кроме того, в столице продолжается реализация масштабной программы "Моя школа", благодаря которой типовые и исторические здания реконструируют по единому московскому стандарту, создавая технологичные лаборатории и удобные зоны отдыха во всех районах города.