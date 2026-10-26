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Вот почему 26 октября категорически нельзя мыться после захода солнца

Фото: magnific.com
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День требует исключительной осторожности у раскаленной печи.

В понедельник, 26 октября 2026 года, православные христиане с особым трепетом празднуют принесение в Москву чудотворного списка Иверской иконы Божией Матери, состоявшееся в далеком 1648 году. В церковной традиции этот величественный образ называют Вратарницей. На Руси верующие спешили в храмы на утреннюю службу, чтобы вымолить у Богородицы защиту для своего крова: икона издревле считалась мощнейшим щитом от разрушительных пожаров, грабителей, морового поветрия и внезапного разорения.

Перед образом зажигали особые восковые свечи и просили о мире между родственниками, избавлении от тяжелых телесных страданий и сохранении достатка в преддверии долгой зимы. Считалось, что искренняя молитва на Иверскую способна закрыть двери дома для любого горя и поставить невидимую преграду завистникам.

Банное обиходье: изгнание лихорадки перед стужей

В народном календаре эта же дата закрепилась под названием Банный день или Банное обиходье. На смену полевым трудам приходила пора генеральной подготовки домашней бани к зимним холодам. Хозяева с рассветом проверяли дымоходы, заменяли подгнившие доски в предбаннике, чистили печи от сажи, конопатили щели мхом и выставляли свежие дубовые и березовые ушаты.

Считалось, что на Иверскую необходимо смыть с себя весь накопленный за осень физический и душевный негатив. Баню топили жарко, бросая на раскаленные камни отвары целебных трав: душицы, зверобоя, полыни, мяты и ромашки. Ароматный пар выгонял ломоту из суставов, исцелял падучую болезнь, спасал от затяжного кашля и готовил организм к сырым осенним ветрам. Заболевшего человека парили березовым веником, заговаривая недуги на исцеление.

Угощение для Банника: опасная мистика жаркого пара

Главным героем дня в народных поверьях выступал Банник — капризный и опасный дух, обитающий под полком или за печкой-каменкой. Предки верили, что в день Банного обиходья духа обязательно нужно задобрить, иначе он отомстит хозяевам ожогами, угаром или обрушением крыши.

Люди шли париться строго в три смены, соблюдая строгую очередность: сначала мылись мужчины, затем женщины с детьми. Четвертый же пар категорически запрещалось забирать себе — его целиком оставляли Баннику и его невидимым гостям. Для духа ставили полную шайку чистой колодезной воды, клали новый кусок мыла, свежий веник и бросали на лавку ломоть ржаного хлеба, густо посыпанный солью.

Ночью в баню не заходили ни под каким предлогом. Считалось, что дерзкого нарушителя, решившего помыться впотьмах, рассерженный дух мог ошпарить крутым кипятком или намертво запереть дверь изнутри.

Строгие запреты 26 октября: как не разгневать судьбу

Чтобы день очищения не обернулся бедой, в деревнях неукоснительно следовали древним табу:

  • Категорически запрещалось мыться и париться в бане после захода солнца или в полном одиночестве.
  • Нельзя было хвастаться своими достижениями, финансовыми удачами и планами на будущее: завистливый глаз в этот день мог моментально сглазить любое начинание.
  • Строго воспрещалось заключать крупные сделки и доверять обещаниям малознакомых людей. Предки верили, что 26 октября активизируются мошенники всех мастей, готовые легко "поймать на крючок" доверчивого человека.
  • Опасались выходить из бани спиной вперед, чтобы не навлечь на себя внезапную немощь.
  • Не рекомендовалось сквернословить, повышать голос и выяснять отношения у горячей печи — бранные слова моментально разрушали защитную ауру жилья.

Погодные подсказки природы на 26 октября

Наблюдательные крестьяне внимательно следили за окружающей средой, предсказывая характер грядущей зимы:

  • Если петухи начинают громко и дружно петь посреди вечера — погода резко переменится уже на следующие сутки.
  • Густые серые облака, плывущие с южной стороны, сулили затяжное сырое ненастье с мокрым снегом.
  • Если утреннее солнце всходит словно из густого тумана — вся оставшаяся неделя выдастся слякотной и дождливой.
  • Дневной холод, сменяющийся вечерним потеплением, предвещал скорый приход затяжной оттепели и гололедицы.

Проведите 26 октября в мире и чистоте, позаботьтесь о душевном покое и не забывайте благодарить родной очаг за тепло — тогда никакая осенняя хандра не коснется вашего порога.

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26 октября 2026, 00:21
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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