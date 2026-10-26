Вот почему 26 октября категорически нельзя мыться после захода солнца

День требует исключительной осторожности у раскаленной печи.

В понедельник, 26 октября 2026 года, православные христиане с особым трепетом празднуют принесение в Москву чудотворного списка Иверской иконы Божией Матери, состоявшееся в далеком 1648 году. В церковной традиции этот величественный образ называют Вратарницей. На Руси верующие спешили в храмы на утреннюю службу, чтобы вымолить у Богородицы защиту для своего крова: икона издревле считалась мощнейшим щитом от разрушительных пожаров, грабителей, морового поветрия и внезапного разорения.

Перед образом зажигали особые восковые свечи и просили о мире между родственниками, избавлении от тяжелых телесных страданий и сохранении достатка в преддверии долгой зимы. Считалось, что искренняя молитва на Иверскую способна закрыть двери дома для любого горя и поставить невидимую преграду завистникам.

Банное обиходье: изгнание лихорадки перед стужей

В народном календаре эта же дата закрепилась под названием Банный день или Банное обиходье. На смену полевым трудам приходила пора генеральной подготовки домашней бани к зимним холодам. Хозяева с рассветом проверяли дымоходы, заменяли подгнившие доски в предбаннике, чистили печи от сажи, конопатили щели мхом и выставляли свежие дубовые и березовые ушаты.

Считалось, что на Иверскую необходимо смыть с себя весь накопленный за осень физический и душевный негатив. Баню топили жарко, бросая на раскаленные камни отвары целебных трав: душицы, зверобоя, полыни, мяты и ромашки. Ароматный пар выгонял ломоту из суставов, исцелял падучую болезнь, спасал от затяжного кашля и готовил организм к сырым осенним ветрам. Заболевшего человека парили березовым веником, заговаривая недуги на исцеление.

Угощение для Банника: опасная мистика жаркого пара

Главным героем дня в народных поверьях выступал Банник — капризный и опасный дух, обитающий под полком или за печкой-каменкой. Предки верили, что в день Банного обиходья духа обязательно нужно задобрить, иначе он отомстит хозяевам ожогами, угаром или обрушением крыши.

Люди шли париться строго в три смены, соблюдая строгую очередность: сначала мылись мужчины, затем женщины с детьми. Четвертый же пар категорически запрещалось забирать себе — его целиком оставляли Баннику и его невидимым гостям. Для духа ставили полную шайку чистой колодезной воды, клали новый кусок мыла, свежий веник и бросали на лавку ломоть ржаного хлеба, густо посыпанный солью.

Ночью в баню не заходили ни под каким предлогом. Считалось, что дерзкого нарушителя, решившего помыться впотьмах, рассерженный дух мог ошпарить крутым кипятком или намертво запереть дверь изнутри.

Строгие запреты 26 октября: как не разгневать судьбу

Чтобы день очищения не обернулся бедой, в деревнях неукоснительно следовали древним табу:

Категорически запрещалось мыться и париться в бане после захода солнца или в полном одиночестве.

Нельзя было хвастаться своими достижениями, финансовыми удачами и планами на будущее: завистливый глаз в этот день мог моментально сглазить любое начинание.

Строго воспрещалось заключать крупные сделки и доверять обещаниям малознакомых людей. Предки верили, что 26 октября активизируются мошенники всех мастей, готовые легко "поймать на крючок" доверчивого человека.

Опасались выходить из бани спиной вперед, чтобы не навлечь на себя внезапную немощь.

Не рекомендовалось сквернословить, повышать голос и выяснять отношения у горячей печи — бранные слова моментально разрушали защитную ауру жилья.

Погодные подсказки природы на 26 октября

Наблюдательные крестьяне внимательно следили за окружающей средой, предсказывая характер грядущей зимы:

Если петухи начинают громко и дружно петь посреди вечера — погода резко переменится уже на следующие сутки.

Густые серые облака, плывущие с южной стороны, сулили затяжное сырое ненастье с мокрым снегом.

Если утреннее солнце всходит словно из густого тумана — вся оставшаяся неделя выдастся слякотной и дождливой.

Дневной холод, сменяющийся вечерним потеплением, предвещал скорый приход затяжной оттепели и гололедицы.

Проведите 26 октября в мире и чистоте, позаботьтесь о душевном покое и не забывайте благодарить родной очаг за тепло — тогда никакая осенняя хандра не коснется вашего порога.