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Ешьте это, чтобы не растолстеть: гастрономический гороскоп на холодный ноябрь для всех знаков

Фото: magnific.com
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Грамотно подобранное меню способно мягко поддержать метаболизм и вернуть вкус к жизни.

Финал осени традиционно считается самым коварным периодом года: солнечный день стремительно угасает, за окном царит слякоть, а уровень жизненных сил падает до критических отметок. Пытаться удержать форму с помощью жестких голодовок или суровых монодиет в ноябре — опасная ошибка, способная окончательно разрушить иммунитет перед зимней стужей. Нашему телу жизненно необходимы согревающие супы, полезные полиненасыщенные жиры и сезонные корнеплоды.

Известный астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко составила подробный гастрономический гид для каждого представителя зодиакального круга. Правильная тарелка в ноябре защитит от сезонных простуд, подстегнет выработку гормона радости дофамина и не позволит лишним килограммам осесть на талии.

Овен

В ноябре внутренний мотор огненного знака рискует заглохнуть. Попытка взбодриться лошадиными дозами кофе и химозными энергетиками приведет лишь к тахикардии и выгоранию. Переключитесь на сложные углеводы: начинайте утро с гречневой каши или геркулеса долгой варки. Заряд несгибаемой бодрости гарантируют вареные яйца, порция греческого йогурта и горсть грецких орехов.

Телец

Усталость за весь прожитый год подтолкнет Тельцов к опасному срыву на кондитерские изделия и мучное. Чтобы не обнаружить перед Новым годом прибавку на весах, поднимайте уровень дофамина белковыми деликатесами. Сделайте упор на сочные стейки из говядины, запеченную морскую рыбу, зрелые сыры и качественный творог.

Близнецы

Вернуть ощущение полета и легкости Близнецам поможет сытный растительный белок. Включайте в рацион тушеную фасоль, нут и гарниры из киноа. Главным целебным напитком месяца для вас должен стать свежезаваренный зеленый чай с палочкой ароматной корицы: он подстегнет ленивый метаболизм и убережет горло от вирусов.

Рак

Пищеварительная система Раков требует максимальной разгрузки и бережного отношения. Забудьте о жареных корках и фастфуде. Ваш идеальный выбор — тушеные рагу, печеный картофель с травами и нежирная рыба (треска, минтай, судак). Морские обитатели насытят щитовидную железу йодом и жирными кислотами омега-3, сохранив свежесть кожи.

Лев

Чтобы не растерять царственную хватку и не превратиться в сонного кота, Львам необходимо срочно пересмотреть тарелку. Вам показаны жирные сорта рыбы (семга, форель, скумбрия), горький шоколад с содержанием какао от 70%, сладкая хурма и сочные апельсины. Это мощные природные батарейки, которые помогут сохранить лидерский напор.

Дева

Практичным Девам стоит вспомнить о вековой мудрости предков и сделать ставку на корнеплоды. Салаты из отварной свеклы, моркови, хрустящей квашеной капусты и запеченной репы станут непробиваемой броней для кишечника. В качестве белка выбирайте диетическое филе индейки, а вечерами согревайтесь отваром шиповника или липовым чаем.

Весы

Для Весов ноябрь опасен эмоциональными зажорами на нервной почве: рука сама потянется за чипсами, колбасой и сухомяткой. Поставьте заслон вредным привычкам с помощью кремовых супов-пюре из тыквы, блюд из чечевицы и сушеного инжира. И главное — безжалостно сократите потребление поваренной соли, чтобы спасти почки от отеков.

Скорпион

Именинникам месяца требуется мощная кроветворная поддержка. Железодефицит — главный враг вашей энергии в ноябре. Налегайте на сочные гранаты, свежий шпинат, печеные яблоки и гречку. Тягу к вредным пирожным легко усмирят ягодные муссы и маслянистый авокадо, дарящий клеткам полезные жиры.

Стрелец

Стрельцам настойчиво рекомендуется объявить бойкот тяжелым копченостям, консервам и полуфабрикатам. Переходите на отварную телятину и наваристые домашние щи. На светских вечеринках категорически откажитесь от сладких алкогольных коктейлей: они создают ложную иллюзию бодрости, нанося сокрушительный удар по печени.

Козерог

Трудоголикам-Козерогам необходима тяжелая артиллерия для питания мозга. Включите в недельное меню жирную атлантическую сельдь, брокколи на пару, тыквенные семечки и яйца всмятку. Этот набор нутриентов позволит удерживать железную концентрацию на работе и защитит сосуды от холестериновых бляшек.

Водолей

Организм Водолеев склонен впадать в режим энергосбережения, делая мысли заторможенными. Расшевелить нервную систему помогут горячие овощные похлебки, рагу из кабачков и щедрые порции листовой зелени. Не забывайте пить чистую теплую воду: дефицит влаги в холода сгущает кровь не меньше, чем в летний зной.

Рыбы

Под занавес осени водному знаку требуется эмоциональная стабилизация. Добавьте в рацион блюда из говяжьей печени, цельнозерновые каши, фасоль и цитрусовые морсы с гвоздикой. Особое внимание обратите на сочный розовый грейпфрут: его природная горчинка виртуозно гасит панические атаки, прогоняет тревожность и возвращает здоровый сон.

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25 октября 2026, 15:22
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