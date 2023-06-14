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Собянин: Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

Собянин: Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро
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Голосование прошло в проекте "Активный гражданин".

Троицкая линия будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская – графитовым, Бирюлевская – рубиновым. Ветки построят в ближайшие годы.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что тема метро всегда вызывает активный интерес у москвичей. В феврале 2023 года активные граждане выбрали названия станций на строящихся линиях.

"Строительство трех радиальных линий — основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию", – отметил Собянин.

Троицкая линия протянется на 40 километров и соединит Московское центральное кольцо с городским округом Троицк. Каждый день веткой будут пользоваться около 100 тысяч человек.

Рублево-Архангельская линия соединит деловой центр "Москва-Сити" с районами Северо-Западного административного округа и за пределами МКАД. Длина ветки составит 19 километров. Вблизи строящихся станций живут 700 тысяч человек.

Бирюлевская линия протянется на 21 километр. Она соединит Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное с районами Нагатинский Затон, Печатники, Даниловский, Царицыно. В перспективе ее могут продлить за МКАД в Новую Москву.

С 2010 года количество станций московского метро увеличилось в 1,5 раза.

14 июня 2023, 13:44
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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