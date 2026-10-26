Эмигрантский образ жизни беглой Примадонны отечественной эстрады обернулся потерей ценнейших коммерческих активов.



77-летняя Алла Пугачева продолжает расплачиваться за свой спешный отъезд из России чередой унизительных поражений. Осев на средиземноморском побережье и прожигая дни на элитных курортах Кипра и Израиля, артистка окончательно утратила контроль над своими делами в Москве. Нелепая оплошность на чужбине навсегда лишила Аллу Пугачеву прав на имя дочери: звезда сцены официально и безвозвратно потеряла исключительный товарный знак "Кристина", которым безраздельно владела почти три десятилетия — с далекого 1997 года.

А ведь когда-то этот бренд задумывался как основа многомиллионной семейной бизнес-империи. В эпоху своего абсолютного величия на российской эстраде Примадонна предусмотрительно закрепила за собой имя наследницы Кристины Орбакайте сразу по целому перечню коммерческих категорий. Под вывеской "Кристина" народная артистка СССР имела эксклюзивное право производить сладости, шоколад, авторские торты, лекарственные препараты, ювелирные изделия, элитную парфюмерию и печатные глянцевые журналы. Предполагалось, что громкое имя станет вечной кормушкой для звездного клана.

Первый тревожный звонок прозвенел еще в 2020 году, когда монополию певицы дерзко оспорила простая кондитерша из Нового Уренгоя по имени Кристина Мартиросян. Сибирячка захотела продавать праздничные торты под своим настоящим именем и подала в суд на певицу, доказав, что Пугачева держит бренд мертвым грузом. После полугода ожесточенных судебных баталий Примадонна с треском проиграла процесс, и скромной предпринимательнице официально разрешили выпускать десерты под маркой "Кристина".

Однако окончательный и сокрушительный крах фамильного знака случился именно сейчас — по вине самой Аллы Борисовны, допустившей непростительную оплошность в эмиграции. Находясь за тридевять земель, певица банально забыла продлить действие патента или же попросту пожалела денег. Госпошлина за сохранение товарного знака в государственном реестре составляет смехотворные 20 тысяч рублей — сущие копейки для мультимиллионерши, владеющей роскошными особняками. Из-за столь мелочной экономии и потери связи с реальностью установленные законом сроки вышли, и свидетельство аннулировали навсегда.

Это уже не первая потеря в опустевшем коммерческом портфеле беглой звезды. Ранее из-за аналогичного разгильдяйства и нежелания платить пошлины Пугачева лишилась звучного бренда "Баронесса фон Орбах", который когда-то зарегистрировала в честь дворянских корней бывшего зятя. Единственным уцелевшим оплотом былого величия пока остается товарный знак "Алла", который юристам с трудом удалось продлить.