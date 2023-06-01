Ради комфорта пассажиров: как модернизируется Метро Москвы

Иноагент Земфира опроверга данные о получении гражданства Франции Тесты Девушка 83-летнего Аль Пачино ждет ребенка Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Четверг 1 июня

15:20Как свежевыжатый сок защитит от опасных заболеваний? 15:20Боня озвучила причину критики со стороны Собчак 15:00Волочкова выступила с благотворительным шоу "Балерина и кукла в зазеркалье цирка" 14:20Синоптик предупредил Москвичей о прохладных выходных с дождями 13:40Ваня Дмитриенко потерял миллион рублей из-за мошенников 13:00В каких городах России самые доступные однокомнатные квартиры 12:20На "однушку" в Сочи придется копить 16 лет 12:00Дибров поддержал новую ведущую "Кто хочет стать миллионером?" Караулову 11:40Супруга Аристарха Ливанова впервые рассказала о живущих за границей дочери и внуке 11:20Вернувшаяся из отпуска Орлова показала трогательное видео 11:00Квартира писательницы Джоан Дидион выставлена на продажу 10:40Бородина поделилась секретами воспитания дочек 10:20Чем грозит неуплата кредита? 09:40"Я была такая смелая": Виктория Боня вспомнила о переезде в Монако 09:20Сколько стоит самый дорогой дом в Подмосковье 09:03Диета Волочковой встревожила ее поклонников 08:20Психолог назвал причины и опасность сексуальной зависимости 08:00"Вторичка" сильнее всего подешевела в Истре 06:15Киркоров ошарашил публику жесткой издевкой над Басковым 04:30Как правильно выбрать кондиционер? Лайфхаки от эксперта 02:08Самые доступные квартиры в Новой Москве 00:33Повар влюбился? Как спасти пересоленный суп 21:52Певица Земфира* опровергла информацию о получении гражданства Франции 21:17"Очень низменные этапы": Боня рассказала о будущем Собчак 20:08Елизавета Боярская анонсировала важное событие 19:23"Шикарная женщина": Рудковская произвела фурор на пляже 18:23"Я перестала стесняться": Муцениеце блеснула привлекательной фигурой 17:45Игорь Николаев показал архивное фото с Наташей Королевой 17:10В Сеть попало видео мальчишника с участием Евгения Гора 16:40Старость в радость: девушка 83-летнего Аль Пачино беременна 16:00"На такие поступки способны только два человека": Кушанашвили высказался о Баскове и Билане 15:40Ангелы и пальмы: как выглядит могила Талызиной на Ваганьковском кладбище 15:20"Рвется там, где тонко": врач предупредил звезд об опасности работы на износ 15:00Вылетел на тротуар и врезался в здание: авария с полицейским автомобилем случилась в центре столицы 14:34"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода 14:28"Серьезнейшая драматическая актриса": Лолита удостоилась похвалы со стороны коллеги 13:20Скончался депутат Госдумы Виктор Зубарев 12:40"Делает процедуры": бывший директор Ротару рассказал о ее местонахождении 12:20Доходы упали, залы полупустые: почему зрители отвернулись от иноагента Галкина* 12:00"Я бы ее не прощал": Пашутин призвал предательницу Пугачеву вернуть звания и госнаграды 11:40Наташе Королевой – 50: вспоминаем главные скандалы певицы 11:20"Еще родить": Маликов заговорил о прибавлении в семье 11:00В ТЦ "Феникс" в Подмосковье произошел пожар 10:40Ужины со спонсорами: стало известно, как Волочкова зарабатывает на безбедную жизнь 10:20"Я публичный человек": Салтыкова отказалась от интимных отношений ради карьеры 10:00Как строили избы на Руси 09:40"Очень долго все идет": Тарасова раскрыла новые детали состояния Костомарова 09:20Кушанашвили защитил Волочкову в скандале из-за выпускного ее дочери 09:00С 1 июня в России изменятся условия по ипотеке 08:20Кудрявцева показала испорченное при сушке нижнее белье
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ради комфорта пассажиров: как модернизируется Метро Москвы

Ради комфорта пассажиров: как модернизируется Метро Москвы
85

Масштабные работы проводятся в электродепо "Владыкино" и сразу на нескольких станциях.

В столичном метрополитене проводятся масштабные работы по модернизации. Еще бы, ведь Метро Москвы – это главная транспортная артерия многомиллионного мегаполиса. Ради комфорта пассажиров специалисты возводят новые объекты и перестраивают действующие, проводят на станциях косметический и капитальный ремонт, меняют инженерные сети и устанавливают современное оборудование.

Так, на станции "Физтех" практически завершен монтаж монолитных конструкций северного вестибюля, расположенного на новом участке Люблинско-Дмитровской ветки. Вестибюль рассчитан на семь уровней, четыре из которых будут расположены под землей.

В здании оборудуют зону для отдыха локомотивных бриг. Кассовый зал расположится на первом этаже вестибюля. Остальные помещения отдадут под технические нужды. Южный вестибюль займет четыре этажа, над землей будет находиться только один – пассажирская зона.

Помимо станции "Физтех" шестикилометровый строящийся участок Люблинско-Дмитровской линии будет включать остановочные пункты "Яхромская" и "Лианозово".

Параллельно специалисты завершают модернизацию отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Владыкино". Площадь здания увеличилась на более чем восемь тысяч квадратных метров, что позволило оборудовать еще девять канав для отстоя и ремонта поездов.

Фото: mos.ru

Также на данном участке запланировано строительство 11 новых объектов, например, здания для эксплуатационного персонала. Камеру мойки вагонов и еще семь готовых объектов модернизируют. Сегодня электродепо обслуживает составы Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Проходка подземного коридора для пересадки на станции БКЛ "Электрозаводская" и одноименной станции Арбатско-Покровской ветки подошла к концу. Преодолеть расстояние 95,5 метра было довольно проблематично из-за сложных условий грунта. Вскоре специалисты перейдут к монолитным работам.

Для архитектурной отделки пересадочного пункта используют белый мрамор, а также гранит красного, серого и черного оттенков. Также там установят два отреставрированных мраморных рельефа, которые демонтировали более 60 лет назад.

Фото М. Денисова. Mos.ru

На платформе станции "Корниловская" архитектурная отделка уже началась. Параллельно специалисты завершают отделку второго вестибюля станции "Авиамоторная" БКЛ. А в переходе между ним и одноименной станцией Калининской линий приступили к монтажу эскалаторов.

1 июня 2023, 14:49
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

Дом по реновации появится на улице Героев Панфиловцев

Дом по реновации появится на улице Героев Панфиловцев
Здание построят для переселенцев района Северное Тушино. Разрешение на строительство дома выдал Мосгосстройнадзор.

Дом по реновации начали расселять в Обручевском районе Москвы

Дом по реновации начали расселять в Обручевском районе Москвы
В Обручевском районе под расселение попадают 17 домов на трех улицах. В Москве продолжается реализация масштабной программы реновации, запущенной главой города Сергеем Собяниным в 2017 году.

В зеленом театре на ВДНХ стартовал новый сезон

В зеленом театре на ВДНХ стартовал новый сезон
Перед москвичами выступят Дмитрий Маликов, Николай Носков, Мариам Мерабова и другие. В первый день лета на главной выставочной площадке страны зеленый театр открывает новый сезон.

В составе ТПУ "Авиамоторная" построят многофункциональный комплекс

В составе ТПУ "Авиамоторная" построят многофункциональный комплекс
В здании будут апартаменты и торговый центр. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о выданном разрешении на строительство многофункционального комплекса с торговыми зонами и апартаментами в районе Лефортово (Авиамоторная улица, владения 39/1 и 39, строение 2).

Инвестор построит школу на Волоколамском шоссе

Инвестор построит школу на Волоколамском шоссе
Новая школа в Покровском-Стрешневе будет рассчитана на 850 мест. В пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщили, что проект возведения здания школы в районе Покровское-Стрешнево согласован.

Выбор читателей

30/05ВтрРодственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко 30/05Втр"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 30/05Втр"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире 30/05ВтрГосподи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова 31/05СрдАнгелы и пальмы: как выглядит могила Талызиной на Ваганьковском кладбище 30/05ВтрТанцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом