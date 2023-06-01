Ради комфорта пассажиров: как модернизируется Метро Москвы

Масштабные работы проводятся в электродепо "Владыкино" и сразу на нескольких станциях.

В столичном метрополитене проводятся масштабные работы по модернизации. Еще бы, ведь Метро Москвы – это главная транспортная артерия многомиллионного мегаполиса. Ради комфорта пассажиров специалисты возводят новые объекты и перестраивают действующие, проводят на станциях косметический и капитальный ремонт, меняют инженерные сети и устанавливают современное оборудование.

Так, на станции "Физтех" практически завершен монтаж монолитных конструкций северного вестибюля, расположенного на новом участке Люблинско-Дмитровской ветки. Вестибюль рассчитан на семь уровней, четыре из которых будут расположены под землей.

В здании оборудуют зону для отдыха локомотивных бриг. Кассовый зал расположится на первом этаже вестибюля. Остальные помещения отдадут под технические нужды. Южный вестибюль займет четыре этажа, над землей будет находиться только один – пассажирская зона.

Помимо станции "Физтех" шестикилометровый строящийся участок Люблинско-Дмитровской линии будет включать остановочные пункты "Яхромская" и "Лианозово".

Параллельно специалисты завершают модернизацию отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Владыкино". Площадь здания увеличилась на более чем восемь тысяч квадратных метров, что позволило оборудовать еще девять канав для отстоя и ремонта поездов.

Также на данном участке запланировано строительство 11 новых объектов, например, здания для эксплуатационного персонала. Камеру мойки вагонов и еще семь готовых объектов модернизируют. Сегодня электродепо обслуживает составы Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Проходка подземного коридора для пересадки на станции БКЛ "Электрозаводская" и одноименной станции Арбатско-Покровской ветки подошла к концу. Преодолеть расстояние 95,5 метра было довольно проблематично из-за сложных условий грунта. Вскоре специалисты перейдут к монолитным работам.

Для архитектурной отделки пересадочного пункта используют белый мрамор, а также гранит красного, серого и черного оттенков. Также там установят два отреставрированных мраморных рельефа, которые демонтировали более 60 лет назад.

На платформе станции "Корниловская" архитектурная отделка уже началась. Параллельно специалисты завершают отделку второго вестибюля станции "Авиамоторная" БКЛ. А в переходе между ним и одноименной станцией Калининской линий приступили к монтажу эскалаторов.

