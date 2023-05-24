В Москве установят указатели к связанным с историей освоения Арктики объектам

В российской столице становится все больше указателей, чтобы горожане и туристы могли быстрее ориентироваться.

В 2014 году в Москве начали создавать единую систему навигации. Тогда в столице стали появляться приметные синие указатели, благодаря которым и горожане, и туристы могут быстро сориентироваться и найти нужные им объекты – например, ближайшие станции метро, МЦК или МЦД, больницы, театры, школы и так далее.

За последние девять лет в Москве установили свыше 12,4 тысячи городских и 97,1 тысячи домовых указателей. В 2023 году их станет на пять тысяч больше. В частности, установят указатели к 16 объектам, которые связаны с историей основание Арктики, – к мемориальным доскам исследователей Георгия Ушакова и Владимира Русанова, дому полярников, памятнику Фритьофу Нансену... На указателях будут QR-коды. Перейдя по ним, можно будет узнать о летчиках, моряках и командирах экспедиций.

В Центральном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах установят 29 городских указателей и 106 информационных полей.

"В прошлом году установили 3,4 тысячи домовых знаков и 828 городских указателей, более 5,5 тысячи дополнительных информационных полей", – рассказывал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

К слову, ранее на объектах навигации появились имена летчиков-испытателей Георгия Байдукова, Валерия Чкалова, полярного исследователя Отто Шмидта, исследователя Арктики Ивана Папанина и других героев освоения Севера.

Для всех навигационных элементов Москвы (домовых и городских указателях, информационных полях) разработан единый стандарт. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц, неоднократно отмечал заммэра. Названия улиц на домах пишутся лишь на русском языке, а названия объектов на городских указателях – на русском и английском (для удобства иностранных туристов).

Весной в Москве обновили дорожную разметку. Работы прошли в рамках месячника по благоустройству. Специалисты, дождавшиеся потепления в городе, занимались обновлением разметки в ночное время. Подробнее об этом писали "Дни.ру".