13:54Воробьёв поздравил подмосковных школьников с последним звонком 13:42Наблюдать за обитателями Московского зоопарка стало еще удобнее и интереснее 13:38 Собянин: В рамках масштабных инвестпроектов в Москве строят заводы и технопарки 12:20Как быстро похудеть к мероприятию за неделю: продукты от отеков и расчет дефицита калорий 11:50Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день 10:33Егор Крид официально стал отцом: в Сети обсуждают кадры с малышом 09:24"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца?
Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день

Настоящий светский шторм разразился в социальных сетях после того, как Филипп Киркоров решил поздравить Кристину Орбакайте с юбилеем.

Накануне, 25 мая, свой грандиозный юбилей отметила одна из самых утонченных артисток нашей эстрады — Кристина Орбакайте. Ей исполнилось 55 лет. В нынешние времена эта дата для многих коллег по цеху стала "неудобной": поздравлять наследницу Примадонны публично — значит автоматически привлекать к себе внимание в контексте непростой семейной истории Пугачевой. Однако Филипп Киркоров в очередной раз доказал, что он выше любых опасений и кулуарных шепотков. Поп-король совершил поступок, который уже называют актом беспрецедентной смелости.

На своей официальной странице в социальной сети Филипп Бедросович устроил настоящий цифровой перформанс. Он не просто опубликовал сухую поздравительную открытку, а вывалил целый ворох архивных фотографий и видео, на которых запечатлена жизнь Кристины Орбакайте. И здесь кроется главная сенсация: Киркоров не стал стыдливо обрезать кадры или ретушировать прошлое. На многих снимках во всей красе предстала его бывшая супруга — Алла Пугачева.

В то время как другие звезды шоу-бизнеса старательно делают вид, что никакой "женщины, которая поет" в их жизни не было, Филипп гордо выставил изображения Примадонны на обозрение многомиллионной аудитории.

"С юбилеем, дорогая Кристина! Люблю, бережно храню все наше детство, отрочество, юность и зрелость! Ты потрясающая Артистка и невероятный друг! С совершеннолетием, моя дважды отличница! 55", — эмоционально написал певец.

Бесстрашие Киркорова выглядит еще более впечатляющим на фоне недавних скандальных откровений самой Аллы Борисовны. Напомним, что в своем последнем резонансном интервью Пугачева, ныне обосновавшаяся за границей, довольно холодно высказалась о годах жизни с Филиппом. Она заявила, что никогда не испытывала к нему настоящих чувств, а их брак был лишь формой "опеки над сыном друзей", которому она помогла взобраться на Олимп.

Любой другой мужчина после таких слов затаил бы глубокую обиду, но Киркоров продемонстрировал поистине рыцарское благородство. Он показал, что для него общая история и любовь к Кристине важнее личных недопониманий и едких замечаний бывшей жены. Филипп осмелился вернуть "запретную" Пугачеву в российское информационное поле именно тогда, когда ее имя стало ассоциироваться с изгнанием и скандалами.

Подписчики артиста моментально разделились на два лагеря. Одни восхищаются смелостью поп-короля: "Филипп — единственный, кто не боится быть человеком!", "Настоящий Король, не предал память о семье". Другие же бьют тревогу, опасаясь, что такая демонстративная лояльность к "беглой" звезде может стоить Киркорову его нынешнего статуса и лояльности организаторов концертов. Ведь тень Аллы Борисовны сегодня — это опасный шлейф, который мало кто рискует на себя примерить.

Напомним, Филипп Киркоров и Алла Пугачева были женаты одиннадцать лет — с 1994 по 2005 год. Этот брак рухнул, когда певица увлеклась молодым юмористом Максимом Галкиным*. И хотя с тех пор утекло много воды, а Галкин* признан иноагентом и покинул страну вместе с супругой, Киркоров остается последним связующим звеном той великой эпохи.

*признан в России иностранным агентом.

26 мая 2026, 11:50
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Алла Борисовна Пугачева певица

Как быстро похудеть к мероприятию за неделю: продукты от отеков и расчет дефицита калорий

Мечта влезть в узкое платье к выходным может обернуться катастрофой. Каждый раз, когда на горизонте маячит отпуск, свадьба подруги или светский раут, мы пускаемся во все тяжкие.

Егор Крид официально стал отцом: в Сети обсуждают кадры с малышом

Главный холостяк России больше не одинок: Егор Крид ошарашил многомиллионную армию поклонников известием о прибавлении в семействе, опубликовав долгожданные кадры. Слухи о том, что Егор Булаткин готов остепениться и обзавестись семьей, ходили в светских кулуарах не один год.

"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца?

Главный патриотический голос страны Ярослав Дронов взбудоражил россиян внезапным заявлением, встав с секретным досье прямо под окнами американского посольства. SHAMAN в очередной раз заставил говорить о себе всю страну, опубликовав в своих социальных сетях видео, которое больше напоминает тизер к остросюжетному голливудскому блокбастеру.

Не отгоняйте этих насекомых сегодня, 26 мая, чтобы не остаться с пустым кошельком

Всего одна слезинка может запустить цепочку неудач, которая растянется на целый год. 26 мая православная церковь чтит память мученицы Гликерии, которую в народе прозвали Лукерьей Комарницей.

В Центробанке призвали Visa и Mastercard окончательно покинуть Россию – что станет с вашими картами?

Финансовая реальность в стране меняется на глазах: в Центробанке прямо заявили, что присутствие западных гигантов на нашем рынке больше не имеет никакого смысла. Громкое заявление директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллы Бакиной прозвучало как финальный аккорд в долгой истории присутствия международных платежных систем в нашей стране.

