Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день

Настоящий светский шторм разразился в социальных сетях после того, как Филипп Киркоров решил поздравить Кристину Орбакайте с юбилеем.



Накануне, 25 мая, свой грандиозный юбилей отметила одна из самых утонченных артисток нашей эстрады — Кристина Орбакайте. Ей исполнилось 55 лет. В нынешние времена эта дата для многих коллег по цеху стала "неудобной": поздравлять наследницу Примадонны публично — значит автоматически привлекать к себе внимание в контексте непростой семейной истории Пугачевой. Однако Филипп Киркоров в очередной раз доказал, что он выше любых опасений и кулуарных шепотков. Поп-король совершил поступок, который уже называют актом беспрецедентной смелости.

На своей официальной странице в социальной сети Филипп Бедросович устроил настоящий цифровой перформанс. Он не просто опубликовал сухую поздравительную открытку, а вывалил целый ворох архивных фотографий и видео, на которых запечатлена жизнь Кристины Орбакайте. И здесь кроется главная сенсация: Киркоров не стал стыдливо обрезать кадры или ретушировать прошлое. На многих снимках во всей красе предстала его бывшая супруга — Алла Пугачева.



В то время как другие звезды шоу-бизнеса старательно делают вид, что никакой "женщины, которая поет" в их жизни не было, Филипп гордо выставил изображения Примадонны на обозрение многомиллионной аудитории.

"С юбилеем, дорогая Кристина! Люблю, бережно храню все наше детство, отрочество, юность и зрелость! Ты потрясающая Артистка и невероятный друг! С совершеннолетием, моя дважды отличница! 55", — эмоционально написал певец.

Бесстрашие Киркорова выглядит еще более впечатляющим на фоне недавних скандальных откровений самой Аллы Борисовны. Напомним, что в своем последнем резонансном интервью Пугачева, ныне обосновавшаяся за границей, довольно холодно высказалась о годах жизни с Филиппом. Она заявила, что никогда не испытывала к нему настоящих чувств, а их брак был лишь формой "опеки над сыном друзей", которому она помогла взобраться на Олимп.



Любой другой мужчина после таких слов затаил бы глубокую обиду, но Киркоров продемонстрировал поистине рыцарское благородство. Он показал, что для него общая история и любовь к Кристине важнее личных недопониманий и едких замечаний бывшей жены. Филипп осмелился вернуть "запретную" Пугачеву в российское информационное поле именно тогда, когда ее имя стало ассоциироваться с изгнанием и скандалами.

Подписчики артиста моментально разделились на два лагеря. Одни восхищаются смелостью поп-короля: "Филипп — единственный, кто не боится быть человеком!", "Настоящий Король, не предал память о семье". Другие же бьют тревогу, опасаясь, что такая демонстративная лояльность к "беглой" звезде может стоить Киркорову его нынешнего статуса и лояльности организаторов концертов. Ведь тень Аллы Борисовны сегодня — это опасный шлейф, который мало кто рискует на себя примерить.

Напомним, Филипп Киркоров и Алла Пугачева были женаты одиннадцать лет — с 1994 по 2005 год. Этот брак рухнул, когда певица увлеклась молодым юмористом Максимом Галкиным*. И хотя с тех пор утекло много воды, а Галкин* признан иноагентом и покинул страну вместе с супругой, Киркоров остается последним связующим звеном той великой эпохи.

*признан в России иностранным агентом.