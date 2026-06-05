Собянин: Эффективность работы ПВО при защите от дронов высочайшая

Мэр Москвы Сергей Собянин официально подтвердил беспрецедентную надежность столичного неба.



Вопрос безопасности столичного региона остается в фокусе внимания руководства города и силовых ведомств. В интервью телеканалу РБК мэр Москвы Сергей Собянин подвел промежуточные итоги работы по защите мегаполиса от атак беспилотных летательных аппаратов. Глава города подчеркнул, что на сегодняшний день эффективность системы противовоздушной обороны (ПВО) в Москве можно охарактеризовать как высочайшую. Это заявление стало важным сигналом для жителей и гостей столицы, подтверждающим готовность всех служб к отражению любых вызовов.

Слаженность и ответственность

Сергей Собянин выразил особую признательность военнослужащим, которые несут круглосуточное дежурство, охраняя покой многомиллионного города. По словам градоначальника, Министерство обороны и Вооруженные силы РФ демонстрируют максимально ответственный подход к выполнению своих профессиональных задач. Именно эта серьезность и концентрация ресурсов позволяют минимизировать риски и обеспечивать эффективное функционирование "воздушного щита" над столицей.

"Я очень благодарен Министерству обороны, вооруженным силам, которые очень ответственно подходят к своей работе", — отметил мэр.

Эти слова подчеркивают высокий уровень доверия и координации между гражданскими властями Москвы и военным руководством страны.

Город — фронту и тылу

Столичная администрация не ограничивается лишь мониторингом ситуации. Как отметил Сергей Собянин, правительство Москвы делает все возможное, чтобы оказывать техническую, логистическую и инфраструктурную поддержку подразделениям ПВО. Повышение эффективности защиты — это непрерывный процесс, требующий внедрения новых технологий и оперативного реагирования на меняющуюся обстановку.

Городские службы активно участвуют в создании необходимых объектов для размещения расчетов ПВО, строительстве защитных сооружений и обеспечении быта военнослужащих. Собянин подчеркнул, что Москва продолжит наращивать усилия в этом направлении: "Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помогать им и повышать их эффективность. Будем бороться дальше".

Гарантии спокойствия

Высокая оценка эффективности ПВО, данная мэром, базируется на анализе реальных инцидентов, в которых угрозы были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Работа системы защиты столицы — это сложнейший механизм, объединяющий радиолокационные станции, зенитные ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы. Тот факт, что Собянин назвал эту работу "высочайшей", говорит о достижении нового качественного уровня в обеспечении безопасности крупнейшего мегаполиса Европы.

В условиях современной реальности защита неба становится не просто технической задачей, а стратегическим приоритетом. Москва демонстрирует пример того, как четкое взаимодействие городских властей и оборонного ведомства позволяет сохранять стабильность и защищать жизни миллионов людей. Решительный настрой градоначальника и военных позволяет уверенно смотреть в будущее, понимая, что Москва находится под надежной защитой.