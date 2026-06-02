Сергей Жуков стал невыездным из-за скандального долга в полмиллиона

Вместо заграничных курортов артисту теперь светит только отдых на родных просторах из-за внушительного долга перед государством.



Гром среди ясного неба: один из самых успешных и стабильных артистов российской эстрады попал в черные списки судебных приставов. Как стало известно, налоговая служба "выставила счет" главному хитмейкеру страны, и сумма оказалась далеко не символической. Пока фанаты скупают билеты на концерты, фискалы подсчитывают недоимки, которые превратили звездного исполнителя в "невыездного".

Долги кумира: цена вопроса

По информации источников, общая сумма задолженности Сергея Жукова перед ФНС составляет 524 469 рублей и 25 копеек. Казалось бы, для звезды такого масштаба это цена одного хорошего ужина в ресторане или пары костюмов для выступлений, но закон суров для всех. Из-за этой недоимки артисту временно заблокировали возможность пересекать границу России. Теперь любые планы на зарубежные гастроли или спонтанный отпуск в теплых краях поставлены на паузу до полного погашения квитанций.

Бизнес-империя на сотни миллионов

Ситуация выглядит особенно парадоксально на фоне финансовых успехов Жукова. Сергей давно перестал быть просто "парнем из 90-х", поющим про "студента". Сегодня он — настоящий акула бизнеса. Под брендом "Руки Вверх!" успешно работают бары по всей стране, он владеет долями в музыкальном лейбле и активно развивает ритейл.

Особого внимания заслуживает его магазин Nuw Store, который показывает феноменальные результаты: выручка предприятия в 2024 году достигла баснословных 250 миллионов рублей. Почему при таких оборотах у владельца "зависла" задолженность в полмиллиона — вопрос открытый. Возможно, речь идет о банальной невнимательности бухгалтерии или техническом сбое, но репутации "отличника" шоу-бизнеса нанесен досадный удар.

Патриотизм поневоле или осознанный выбор?

Впрочем, сам Жуков, кажется, не сильно расстроится из-за закрытых границ. В своих последних интервью артист неоднократно подчеркивал, что его сердце принадлежит российским просторам. Певец с упоением рассказывал о своей семейной ферме, где он предпочитает проводить свободное время вдали от городской суеты и папарацци.

"В России огромное количество невероятных, неизведанных мест, о которых мало кто знает", — делился Сергей с поклонниками.

Похоже, теперь у него появится еще больше времени, чтобы изучить каждый уголок родины. Судьба и налоговая служба буквально заставляют артиста следовать собственным идеалам импортозамещения в сфере туризма.