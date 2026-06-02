Вторник 2 июня

Москва создала условия для полного цикла производства биотехнологий – Собянин

Медицина и фармацевтика сегодня – самый горячий сектор московской промышленности.

Москва превратилась в настоящую кузницу технологий будущего, где столичные ученые совершают невозможное: от выращивания живой печени до создания нейроимплантов, дарующих зрение слепым. В городе работают более 300 предприятий, где 30 тысяч профи создают то, что еще вчера казалось научной фантастикой. О главных проектах, которые спасают жизни, рассказал в своем блоге в канале "Макс" Сергей Собянин.

Цифры, которые впечатляют

Столица создала идеальный инкубатор для инноваций. В ОЭЗ "Технополис Москва" путь от идеи в пробирке до полки в аптеке сократился до минимума. Итог — взрывной рост. По результатам 2025 года выпуск лекарств в Москве подскочил почти на 9%. Но настоящая сенсация в деталях: производство препаратов для сердца выросло на 80%, для легких — на 87%, а вакцин стали делать в полтора раза больше. Это не просто статистика, это тысячи спасенных жизней.

Вторая кожа и "искусственная почка"

Первопроходцы из "Акрус Биомед" сотворили чудо: они первыми в России начали выпускать искусственную кожу из донорских клеток. Это спасение для пациентов с тяжелыми травмами и диабетической стопой — теперь сложнейших ампутаций можно избежать. Завод готов выдавать 70 тысяч единиц такой "живой ткани" в год.

Не отстает и компания "Метанефрос". Их аппарат "Искусственная почка" уже получил "зеленый свет" от Росздравнадзора. Это полностью отечественная разработка, которая обеспечит независимость наших клиник от западных поставок. Первые приборы уже отправляются в больницы.

Органы на заказ и кибер-зрение

Но настоящий фурор произвела компания "Артселленс". Совместно с учеными они создают первую в России искусственную печень, которую выращивают из собственных клеток пациента. Риск отторжения? Нулевой! Пока это помощь для тех, кто ждет донора, но в будущем технология сможет полностью заменить поврежденный орган.

Для тех, кто потерял надежду увидеть мир, лаборатория "Сенсор-Тех" готовит нейроимпланты Elvis V. Эта разработка позволяет транслировать изображение прямо в мозг. Более того, умные камеры-помощники научились распознавать лица и предметы, сообщая о них через наушники. Это ли не триумф человеческого разума?

Протезы из будущего и легкие в коробочке

Московская "Моторика" уже стала легендой, обеспечив кибер-руками 8 тысяч человек в 17 странах. Их новый протез кисти Omni Hand с оптическими датчиками считывает сигналы даже с сухожилий. А компания "Оксикор" создала уникальный мембранный оксигенатор — аппарат, который заменяет работу легких во время сложнейших операций на сердце. Наши инженеры придумали уникальную технологию склейки тысяч микрофильтров, сделав прибор абсолютно безопасным и надежным.

Москва сегодня не просто строит заводы, она формирует мощнейший медицинский щит страны. Национальные проекты "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья" превращают столицу в мировой центр биомедицины, где высокие технологии стоят на страже каждого москвича. Это медицина, которой можно гордиться.

2 июня 2026, 13:22
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Mакс"✓ Надежный источник

Собянин: Началась проходка левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты"

В Москве стартовал важнейший этап строительства Бирюлевской линии, которая совершит настоящий транспортный переворот для миллиона горожан. Москва продолжает бить рекорды подземного строительства.

Художников со всего мира приглашают в арт-резиденцию фестиваля "Перезагрузка" в Зарайске

Четвертый фестиваль современного искусства "Перезагрузка" пройдет в Зарайске с 8 августа по 13 сентября, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. В рамках фестиваля с 8 августа по 13 сентября будет работать международная арт-резиденция, которая объединит художников из разных стран.

Мэр Москвы поздравил горожан с Днем защиты детей

Глава столицы Сергей Собянин пронзительно и тепло поздравил москвичей с одним из самых трогательных праздников года, напомнив, что именно дети являются главным смыслом жизни и инвестицией в будущее. Первый день лета в Москве традиционно начался с чествования подрастающего поколения.

Зрители со всего мира наблюдают онлайн за редкими животными Московского зоопарка

Столичный зоосад распахнул виртуальные двери в мир дикой природы, позволив каждому желающему заглянуть в самые сокровенные уголки жизни краснокнижных хищников и очаровательных панд. Московский зоопарк, который по праву считается одним из лучших в мире, совершил настоящий цифровой прорыв.

Фестиваль "Сады и огороды" начнется 30 мая в рамках проекта "Лето в Москве"

Правительство столицы запускает беспрецедентный урбанистический проект. В рамках масштабного городского проекта "Лето в Москве" с 30 мая по 27 сентября пройдет уникальный экологический фестиваль "Сады и огороды".

