Москва создала условия для полного цикла производства биотехнологий – Собянин

Медицина и фармацевтика сегодня – самый горячий сектор московской промышленности.



Москва превратилась в настоящую кузницу технологий будущего, где столичные ученые совершают невозможное: от выращивания живой печени до создания нейроимплантов, дарующих зрение слепым. В городе работают более 300 предприятий, где 30 тысяч профи создают то, что еще вчера казалось научной фантастикой. О главных проектах, которые спасают жизни, рассказал в своем блоге в канале "Макс" Сергей Собянин.

Цифры, которые впечатляют

Столица создала идеальный инкубатор для инноваций. В ОЭЗ "Технополис Москва" путь от идеи в пробирке до полки в аптеке сократился до минимума. Итог — взрывной рост. По результатам 2025 года выпуск лекарств в Москве подскочил почти на 9%. Но настоящая сенсация в деталях: производство препаратов для сердца выросло на 80%, для легких — на 87%, а вакцин стали делать в полтора раза больше. Это не просто статистика, это тысячи спасенных жизней.

Вторая кожа и "искусственная почка"

Первопроходцы из "Акрус Биомед" сотворили чудо: они первыми в России начали выпускать искусственную кожу из донорских клеток. Это спасение для пациентов с тяжелыми травмами и диабетической стопой — теперь сложнейших ампутаций можно избежать. Завод готов выдавать 70 тысяч единиц такой "живой ткани" в год.

Не отстает и компания "Метанефрос". Их аппарат "Искусственная почка" уже получил "зеленый свет" от Росздравнадзора. Это полностью отечественная разработка, которая обеспечит независимость наших клиник от западных поставок. Первые приборы уже отправляются в больницы.

Органы на заказ и кибер-зрение

Но настоящий фурор произвела компания "Артселленс". Совместно с учеными они создают первую в России искусственную печень, которую выращивают из собственных клеток пациента. Риск отторжения? Нулевой! Пока это помощь для тех, кто ждет донора, но в будущем технология сможет полностью заменить поврежденный орган.

Для тех, кто потерял надежду увидеть мир, лаборатория "Сенсор-Тех" готовит нейроимпланты Elvis V. Эта разработка позволяет транслировать изображение прямо в мозг. Более того, умные камеры-помощники научились распознавать лица и предметы, сообщая о них через наушники. Это ли не триумф человеческого разума?

Протезы из будущего и легкие в коробочке

Московская "Моторика" уже стала легендой, обеспечив кибер-руками 8 тысяч человек в 17 странах. Их новый протез кисти Omni Hand с оптическими датчиками считывает сигналы даже с сухожилий. А компания "Оксикор" создала уникальный мембранный оксигенатор — аппарат, который заменяет работу легких во время сложнейших операций на сердце. Наши инженеры придумали уникальную технологию склейки тысяч микрофильтров, сделав прибор абсолютно безопасным и надежным.

Москва сегодня не просто строит заводы, она формирует мощнейший медицинский щит страны. Национальные проекты "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья" превращают столицу в мировой центр биомедицины, где высокие технологии стоят на страже каждого москвича. Это медицина, которой можно гордиться.